ASSE – L'oeil de Denis Balbir : « Que ce soit avec Puel, X ou Y, ce serait pareil »

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

« Le match nul lors du derby face à l'OL avait fait naitre quelques espoirs et l'ASSE est retombée en plein cauchemar dimanche après-midi à Strasbourg (1-5). Individuellement et collectivement, les Verts ont coulé. Zaydou Youssouf, qui avait fait bonne impression contre les Lyonnais quinze jours plus tôt, a été le symbole de cette journée où on est passé de l'espoir au désespoir. Le milieu a marqué contre son camp, est à l'origine de la blessure de son gardien Etienne Green avant d'être expulsé sévèrement quelques minutes plus tard.

Défensivement, Saint-Etienne est en train couler. En prime, l'ASSE n'a pas de réussite. Elle a les poteaux et l'arbitrage contre. Même quand l'équipe réagit et revient à 2-1 à dix contre onze, elle se fait corriger derrière. Il y a une cascade de problèmes, d'ennuis et dix matchs sans victoire, ça commence à faire long. Seul Brest est dans le même cas de figure, c'est dire combien les Verts vont mal. C'est très alarmant. Même si on sent une volonté de révolte chez les joueurs, il faut le pouvoir. Vouloir ne suffit plus. Cette équipe stéphanoise reste trop limitée avec certains joueurs n'évoluant pas à leur poste comme Mahdi Camara à droite...

« Je ne pense pas que les joueurs ont lâché Claude Puel »

Certains pensent que les joueurs ont lâché Claude Puel à la Meinau. Ce n'est pas mon cas. En tout cas, je ne l'espère pas. L'entame de match est intéressante, les joueurs paraissent concernés, impliqués dans la réaction à 2-0 pour Strasbourg. Maintenant, avec tout ce qui s'abat sur l'équipe, c'est compliqué. A 10 contre 11, face à une équipe qui joue chez elle et dispose de grosses qualités (notamment offensive avec les Gameiro, Ajorque et Diallo), la marche est simplement trop haute. La défaite est lourde mais je ne pense pas que le groupe a lâché l'entraîneur.

En cela, Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz sont les bons exemples. Eux ont été écartés par Claude Puel et malgré tout ils incarnent l'espoir et portent l'équipe. Le vrai problème, c'est qu'il y a un déficit de qualité technique dans cette équipe, de qualité défensive et collective aussi. L'ASSE joue aujourd'hui avec des éléments trop limités. Que ce soit avec Claude Puel, X ou Y, ce serait pareil. Bien sûr, on peut se dire qu'un électrochoc et un nouvel entraîneur peuvent inverser la dynamique. Parfois ça marche mais c'est très exceptionnel, le plus souvent ça ne change rien sur la durée. On peut changer les choses mais la qualité des joueurs restera la même. Elle est clairement en cause et depuis longtemps.

« Aux présidents de remettre les valeurs du club face aux joueurs »

C'est bien de donner la chance aux jeunes. On se rend compte que, quand il y en a trop, c'est moins bien. En attendant, il y a trop de joueurs cadres en dedans dans cette équipe. Un Denis Bouanga évolue aujourd'hui en deçà de sa valeur réelle. Harold Moukoudi est irrégulier, parfois intéressant parfois catastrophique. Timothée Kolodziejczak est plus souvent mauvais que bon... Ce sont des faillites individuelles embêtantes dans une équipe qui change souvent de onze de départ. A cause des blessures, à cause des joueurs en sélection, l'ASSE peine à se trouver une équipe-type. Et on ne parle pas du numéro 9 arrivé fin août qui reste un mystère...

Quels sont les leviers possibles pour redresser la barre ? La solution de facilité, c'est de changer l'entraîneur mais cela coûte cher avec un rendement incertain. L'autre levier, c'est de multiplier les entretiens individuels avec les joueurs. Il faudra aussi que les deux présidents tapent du poing sur la table au lieu de se cacher. Il faut remettre les valeurs du club face aux joueurs. Après, je ne vois pas ce qui peut être fait en plus. »