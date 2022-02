ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « Sainté est sur le bon chemin pour se maintenir »

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

« Saint-Étienne a gagné dimanche à Clermont (2-1) et au delà du fait que l'ASSE ne soit plus lanterne rouge de Ligue 1 pour la première fois depuis longtemps, ce qui compte c'est le nombre de points. Il y a trois matches, les Verts en avaient 12. Aujourd'hui, ils sont remontés à 21 en prenant des points importants face à un concurrent direct de leur mini-championnat à six. En s'imposant à Gabriel-Montpied, l'ASSE a profité d'une journée où plusieurs concurrents directs (Bordeaux, Troyes, Metz) sont rentrés bredouilles. Quitter la dernière place, c'était important psychologiquement mais le principal c'est la dynamique comptable.

Les Verts sont dans une vraie spirale positive. S'il ne fallait pas sombrer dans le catastrophisme il y a quelques semaines, il ne faut pas non plus tomber dans la béatitude aujourd'hui. Avec 21 points, le maintien n'est pas acquis mais au moins l'équipe va pouvoir avancer dans un climat plus serein. A Pascal Dupraz de surfer sur cette vague. Il faut continuer avec ce sérieux. Saint-Étienne est sur le bon chemin pour se maintenir.

« Ce redressement stéphanois, c'est un tout »

Au niveau des joueurs, il y a encore eu beaucoup de répondant, un retournement de situation. Preuve que le discours de l'entraîneur paie aussi. Encore une fois, les cadres ont bien répondu avec l'égalisation de Mahdi Camara, avec le but de la victoire de Timothée Kolodziejczak, que j'avais parfois critiqué sur les dernières chroniques mais qui permet de ramener trois points de Clermont. Il y avait des joueurs en dessous qui sont en train de se relever avec le groupe. Je pense aussi à Romain Hamouma, qui revient en forme au bon moment. Les recrues apportent également leur pierre à l'édifice. Notamment Paul Bernardoni qui rassure sa défense. Ce redressement stéphanois, c'est un tout. Difficile de ressortir un seul joueur pour l'expliquer.

« Prendre trois points face à Strasbourg, ce serait carrément exceptionnel »

Dimanche prochain, les Verts reçoivent Strasbourg dans le Chaudron. Ce ne sera pas simple : les Alsaciens sont au pied du podium et dans une superbe dynamique. Porté par l'excellent Julien Stéphan - qui montre que le travail réalisé à Rennes ne devait rien au hasard -, le Racing est pétillant, offensif, en pleine réussite à l'image du superbe but de Kévin Gameiro qui leur a permis de s'imposer à Angers (1-0).

Jouer Strasbourg chez soi avant d'aller à Paris, ce n'est pas simple. C'est aussi pour ça que la belle série de trois victoires consécutives n'est pas de trop. Bien sûr les Verts n'ont ni joker ni sécurité au classement mais c'est bien d'avoir recollé avant ces deux échéances. Personnellement, je pense que ne pas perdre ces deux matchs-là serait déjà une bonne chose. Prendre trois points face à Strasbourg, ce serait carrément exceptionnel. Après on sait que les voyages de Saint-Étienne au Parc des Princes sont souvent des allers simples sans retour comptable... »