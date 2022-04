ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « Les barrages, il faut déjà y penser »

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

« Samedi soir, le coup d'arrêt était brutal face à l'AS Monaco (défaite 1-4 de l'ASSE). En même temps, il était un peu illusoire de penser que les Verts allaient pouvoir faire chavirer une équipe monégasque qui a déjà basculé dans son sprint final et qui est habitué à finir comme une bombe depuis quelques années. On savait que l'effectif de l'ASM était supérieur en qualité et en quantité et qu'il n'a pas grand chose à envier des clubs comme Rennes ou Marseille. Ce n'est pas vraiment une surprise que Saint-Etienne craque contre l'une des plus belles équipes de France.

« A Rennes, on ne se demande pas combien de points mais combien de buts ils vont prendre... »

Sportivement, ce qui me fait de la peine – et on est obligé d'en parler – c'est la nouvelle défaillance de Timothée Kolodziejczak, qui n'est que l'ombre de lui-même depuis de longs mois. Contre Monaco, il a encore pénalisé son équipe d'un geste défensif raté et d'un csc. Mais je n'ai pas envie de trop en rajouter sur la prestation d'un joueur sorti en larmes quelques minutes après son erreur d'autant que d'autres - tous aussi expérimentés - comme Eliaquim Mangala, ne font pas beaucoup mieux... La réalité, c'est surtout que Saint-Etienne est une vraie catastrophe défensivement et que cela met tout un club en grand danger.

Le week-end prochain, Sainté se déplace à Rennes. Aujourd'hui, on ne se demande pas combien de points mais plutôt avec combien de buts ils vont prendre. Idem à Nice, même si les Aiglons sont dans une période plus compliquée et que la finale de Coupe de France peut jouer positivement ou négativement. En tout cas, je n'imagine pas une seconde Saint-Etienne prendre ne serait-ce qu'un point sur les deux prochains matchs. Pour moi, la principale chance des Verts sur cette fin de saison, c'est la réception de Reims qui est déjà sauvé. Même si on a vu que Brest a joué le jeu en s'imposant à Metz, on peut se dire que les Champenois viendront un peu plus démobilisés dans le Chaudron. On peut espérer que les Stéphanois feront le boulot sur ce match-là face à l'équipe d'Oscar Garcia.

« Les débordements peuvent vraiment pénaliser l'équipe »

Un mot sur les supporters : pour moi, le plus problématique face à Monaco, ce n'est pas tant le fait de s'incliner lourdement mais plutôt d'avoir vu tous ces débordements en marge de la célébration des 30 ans des Green Angels. Cela peut vraiment pénaliser l'équipe. Sans parler d'un retrait de points qui est toujours possible et qui serait désastreux, on risque de jouer les derniers matchs à domicile - voir les barrages - dans un Geoffroy-Guichard vide ou, dans le meilleur des cas, avec un public partiellement présent. Même si j'adore les ambiances chaudes de Turquie ou de Grèce, il y a des limites à ne pas franchir. Samedi dernier, elles ont été franchies et je trouve que c'est dommage de ne pas y avoir pensé avant. On peut tout dire sur la Ligue, les restrictions, etc. mais là ce sont les supporters qui se sont tirés une balle dans le pied sur cette fin de saison.

« Les barrages, il faut déjà y penser »

Les barrages, il faut déjà y penser parce que, même si la série de l'ASSE s'annonce compliquée, Metz et Bordeaux semblent encore moins bien lotis. Dans cette période délicate, Sainté a encore de la chance de voir ses adversaires directs continuer à perdre. Mais, même une place de barragiste (qui n'est pas encore actée rappelons-le !), c'est loin d'être fantastique. C'est sûr que c'est mieux d'être relégué automatiquement mais c'est à double tranchant. Surtout face à un adversaire qui, même s'il aura joué un ou deux play-offs avant, sera dans une bonne dynamique. On sait que statistiquement le barragiste de Ligue 1 s'en sort quasiment toujours mais, avec cette ASSE tout est malheureusement possible... »

Alexandre Corboz

Rédacteur