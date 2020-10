ASSE – L'oeil de Denis Balbir : « Serrer les dents jusqu'à la trêve »

« Dimanche, l'AS Saint-Etienne s'est encore inclinée sur la pelouse du FC Metz (0-2). Les Verts ont encore un peu de marge avec le bas du tableau mais il va falloir commencer à faire attention. D'ici à la trêve hivernale, avec les doutes et le calendrier qui va se compliquer, Sainté peut encore plonger, mais il ne faudra pas non plus plonger trop bas.

En Lorraine, Claude Puel a encore dû s'appuyer sur une classe biberon du fait des nombreux absents. Harold Moukoudi n'était pas là à cause du virus. C'était quand même un gage de sécurité défensive par rapport à l'absence de Timothée Kolodziejczak toujours suspendu ou à celle de Mathieu Debuchy en convalescence. A Metz, Saint-Etienne a joué avec une très jeune défense et cela peut expliquer le fait que les Verts continuent d'encaisser énormément de buts. Jessy Moulin est moins décisif mais c'est d'abord parce qu'il est moins bien entouré.

« A Metz, le match était peut-être déjà perdu d'avance... »

Tout part de derrière. Toutes les équipes qui réussissent en Ligue 1 ont d'abord une bonne défense. Depuis cinq journées, l'ASSE est rentrée dans la catégorie des défenses friables du championnat. C'est pour moi le sujet majeur de préoccupation... Surtout que la recrue Panagiotis Retsos s'est aussi blessée à Saint-Symphorien.

A mon sens, cette équipe de Saint-Etienne est aujourd'hui trop jeune et cela se paie face à des équipes comme Metz. Les Grenats sont actuellement beaucoup plus solides derrière, avec une équipe très cohérente et un coach comme Frédéric Antonetti, qui connait lui aussi très bien la Ligue 1. En plus, vu le nombre d'anciens Stéphanois dans cette équipe, on pouvait s'attendre à les voir très motivés contre l'ASSE. Cela me fait aussi dire que le match était peut-être déjà perdu d'avance.

Les Verts vont devoir serrer les dents jusqu'à la trêve hivernale. Après six mois, une autre équipe se mettra en route mais je pense quand même qu'il faut revoir les objectifs à la baisse. Certains rêvaient de voir un Saint-Etienne conquérant, en bataille pour les places européennes. Si l'ASSE finit dans les dix premiers ce sera déjà très bien. Vu comment c'est parti, ce sera plutôt entre la dixième et la quinzième place du fait du départ de Fofana, du non-retour de Saliba, de l'échec du prêt de Niang, des blessures... Beaucoup de paramètres se sont enchaînés.

« Cette jeunesse a encore besoin d'emmagasiner de l'expérience »

Cela n'enlève rien à la qualité des jeunes qui seront peut-être plus performants à partir de l'hiver 2021, dès lors qu'ils auront emmagasiné de l'expérience. Aujourd'hui, ce sont davantage des joueurs de dépannage, encore tendres pour être titulaire dans l'élite. Quand on regarde l'ASSE, on voit une équipe Gambardella qui fait ce qu'elle peut face à des formations de L1. Il ne faut pas jeter la pierre à ceux qui étaient présents à Metz. Les jeunes peuvent puiser dans leur talent, dans les mots de l'entraîneur mais il leur manque l'expérience pour performer dans ce type de match.

En plus, ce Sainté a perdu sa réussite offensive du début de saison. Denis Bouanga a un rendement amoindri. Charles Abi est sur le flanc. Le jeu est moins fluide. Romain Hamouma, qui marquait beaucoup de buts en début de saison, fait ce qu'il peut pour être un leader technique mais un seul homme ne peut pas tout faire dans une équipe. Et, comme tout le monde le sait, une équipe qui encaisse trop de buts et n'en marque pas finit toujours par dégringoler au classement... »