ASSE - L’œil de Denis Balbir : « Si c’est pour un tel résultat, que les joueurs sortent plus souvent ! »

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

« A Caen, Saint-Etienne était sous pression après une semaine agitée en coulisses mais a eu une très belle réaction en allant s’imposer 2-1 au stade Michel d’Ornano. Je ne sais pas si les faits autour de la virée nocturne des cadres étaient exagérés ou non mais si c’est pour un tel résultat et un tel contenu de matchs, qu’ils sortent plus souvent !

Samedi, j’ai vu un très bon match de Saint-Etienne, l’un des meilleurs depuis un petit moment. Même s’il faut rester lucide en se disant que Caen a aussi été privé d’un penalty en fin de partie, c’est une victoire méritée. Les Normands n’ont pas vu le jour. A la mi-temps, les Verts auraient même pu rentrer au vestiaire avec un avantage beaucoup plus large. L’ASSE a vraiment eu la mainmise sur ce match avec des joueurs très investis, un Benjamin Bouchouari étincelant au milieu et un Gautier Larsonneur qui a encore rendu une belle partition. Sans la traditionnelle erreur défensive à la fin, cela aurait pu être l’après-midi parfaite.

« Je n’ai pas aimé les sous-entendus autour de l’avenir de Laurent Batlles »

Dans la semaine qui a précédé le match, ce que j’ai le moins aimé, ce sont les sous-entendus autour de l’avenir de Laurent Batlles. J’ai vraiment l’impression qu’on a voulu déstabiliser le club en visant l’entraîneur. Depuis deux ans et tous les trois mauvais matchs, on dit que Batlles est en danger. C’est fatiguant ! Ça empêche de travailler dans la sérénité. Là, on a carrément dit que certains joueurs pourraient le lâcher… Je suis assez content de voir que le groupe a répondu sur le terrain. Samedi, on était très loin des « on dit » sur le fait que chacun pensait juste à son salaire. J’ai aimé cette mise au point !

Aujourd’hui, l’ASSE n’est déjà plus qu’à cinq points du leader. Ça peut prêter à sourire mais ça montre aussi que tout va vite dans un sens comme dans l’autre dans ce championnat. Les Verts doivent encore voyager deux fois ce mois-ci à Concarneau et à Troyes. Ce ne sera pas simple. Il ne faudra pas gâcher les bonnes choses qu’on a vu à Caen. Le plus dur pour Saint-Etienne, c’est toujours de confirmer ses bons résultats sur les matchs suivants. En espérant que les Verts restent sur la même dynamique de travail et de confiance. N’oublions pas non plus qu’à Caen, l’ASSE était aussi privée de l’un de ses tous meilleurs atouts offensifs : Ibrahima Wadji. C’est intéressant pour la suite… L’appétit vient en mangeant et je pense que Saint-Etienne a aujourd’hui la capacité de regarder davantage vers le haut que vers le bas. »

Podcast Men's Up Life