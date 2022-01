ASSE – L'oeil de Denis Balbir : « Si Saint-Etienne ça devient Merano c'est embêtant... »

Zapping But! Football Club Top 10 : 18 eme journée de Ligue 1 Uber Eats

« Avec Paul Bernardoni et Sada Thioub, l'ASSE a enregistré deux nouveaux renforts la semaine dernière. Une semaine sans match puisque la rencontre contre le SCO Angers a été reportée pour cause de Covid dans les rangs des locaux. Qu'est-ce que je pense de ce recrutement ? Je dirais que tout joueur qui a une petite expérience en Ligue 1 et au niveau international peut être une valeur ajoutée...Je le pense davantage pour Paul Bernardoni que pour Sada Thioub, que j'avoue moins connaître.

Après, tout dépendra de l'adaptation. Mais je pense qu'aller chercher des joueurs qui connaissent le championnat, c'est plus sécurisant. On le voit bien avec le cas Ignacio Ramirez, qui ne sera finalement resté que quelques mois dans le Forez. Paul Bernardoni n'a que 24 ans mais il est déjà en Ligue 1 depuis un long moment. C'est quelqu'un qui peut amener de la sérénité. Il a déjà connu quelques courses au maintien depuis ses débuts à Troyes et il peut amener des choses dans le vestiaire.

« Bernardoni ? Lui va amener de l'expérience et à effet immédiat »

Sur le papier, le profil d'attaquant de profondeur de Sada Thioub peut être intéressant. Est-ce que c'est lui qui va réellement marquer des buts ? Est-ce qu'on n'en vient pas, finalement, à empiler des profils similaires à Arnaud Nordin ? Difficile de juger aujourd'hui. Laissons-lui quelques matchs. S'il joue rapidement... Pascal Dupraz a dit de Thioub qu'il devrait mettre les bouchées doubles pour effacer quelques kilos en trop sur le balance.

Si Saint-Etienne, ça devient le centre de remis une forme de Merano, c'est embêtant... Avec Bakary Sako, on cherche une cure de jouvence. Avec Joris Gnagnon et Sada Thioub, on parle de poids. L'ASSE n'est pas là pour aider les joueurs à se refaire une condition physique ! Aujourd'hui, l'équipe a 12 points. Le club est à la rue. Si c'est pour prendre des joueurs en surpoids, les remettre en forme pour qu'ils aillent s'éclater ailleurs dans six mois, ce n'est pas la peine. Quelle est la valeur ajoutée de prendre quelqu'un qui n'est prêt qu'en février ou en mars ? Les matchs clés, ils se jouent dès maintenant. Il faut des joueurs prêts physiquement et mentalement.

C'est aussi pour ça que dans ce recrutement hivernal, je m'attache davantage à la venue de Paul Bernardoni. Là, on parle d'un vrai renfort malgré les qualités d'Etienne Green (qui est actuellement blessé). Après le départ de Jessy Moulin, le poste manquait d'expérience. Lui va en amener et à effet immédiat.

« Romeyer est un peu trop souvent à contre-courant »

Pour finir, un mot sur la dernière interview de Roland Romeyer dans le Progrès vendredi dernier. Une sortie que je qualifierais de « gênante ». J'ai lu qu'il reprochait à Claude Puel son refus de recruter l'été dernier alors qu'il y avait de l'argent pour ça. Première nouvelle donc. Ce n'est pas du tout les échos que j'ai eu. Chacun peut dire ou réécrire sa vérité... Je ne vois pas comment un entraîneur qui sait que son effectif est trop court en qualité et en quantité pourrait refuser de recruter. Je pense qu'on a donné des armes à Pascal Dupraz qu'on n'avait pas donné à Claude Puel. Cela n'enlève rien aux erreurs commises mais je pense que ce n'est pas en se dédouanant et en s'épanchant dans les journaux qu'on règle les problèmes.

Quand les dirigeants devaient s'exprimer, Roland Romeyer est resté en retrait. Là, alors que le club est en urgence, on entend à nouveau le président. A l'heure où il faut améliorer le sportif et se serrer les coudes, l'interview de Romeyer est très mal venue. Dans ces cas-là, mieux vaut faire profil bas. Malheureusement, Roland Romeyer est un peu trop souvent à contre-courant... »