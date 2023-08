ASSE - L’œil de Denis Balbir : « Un petit regret de ne pas avoir convaincu Alexandre Mendy »

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

« Sauf départ surprise de dernière minute, l’ASSE a sans doute bouclé son Mercato avec les arrivées la semaine passée de Stéphane Diarra (FC Lorient) et Mahmoud Bentayg (Raja Casablanca). Le boulot est fait. Saint-Etienne a renforcé les secteurs qu’il fallait. Défensivement, l’arrivée de Dylan Batubinsika était nécessaire. Elle offre un binôme solide au capitaine Anthony Briançon. Devant, il fallait remplacer Jean-Philippe Krasso et, là aussi, ça a été fait numériquement avec la venue du sochalien Ibrahim Sissoko. On a gardé une stabilité dans les buts ainsi qu’au milieu entre les récupérateurs et la caution technique Benjamin Bouchouari. On a aussi renforcé les couloirs en anticipant un éventuel départ in-extrémis de Niels Nkounkou.

« Qui peut réellement prétendre remplacer Krasso ? »

Pour moi, il n’y a qu’un seul petit regret dans ce Mercato : ne pas être parvenu à convaincre Alexandre Mendy, qui casse actuellement la baraque du côté de Caen (6 buts en 4 journées). Maintenant rien ne dit qu’il aurait fait la même chose à Saint-Etienne. On ne va pas se plaindre de Sissoko qui affiche déjà trois buts même si c’est trois penaltys. Alors oui, on est tous d’accord pour dire que ce n’est pas Jean-Philippe Krasso mais qui peut réellement prétendre remplacer un tel joueur ?

L’an passé, j’ai parlé avec beaucoup de coachs de Ligue 2 et chez eux, j’ai trouvé une constante dans le discours : il ne pouvait rien arriver à l’ASSE tant que Krasso était là. Forcément, que c’était une grosse perte. Même lorsqu’il ne marquait pas, l’Ivoirien se mettait au service de ses coéquipiers et délivrait des passes décisives. On avait à faire à un profil rare. Profil qui fait aujourd’hui le bonheur de l’Etoile Rouge en attendant mieux. Pour le remplacer, il faudra faire différemment, trouver la bonne formule. Peut-être que Diarra, qui arrive de Lorient, saura faire le liant entre le milieu et l’attaque où Sissoko est davantage un vrai « N°9 ».

« Il ne faudrait pas que les blessures s’accumulent »

Pour moi, le recrutement est cohérent. Ce qui est le plus embêtant, c’est que les matchs importants se succèdent et qu’un élément aussi précieux que Wadji soit aujourd’hui sur le flanc. Surtout que Charbonnier peine à revenir et n’a pas été mis en confiance par son penalty raté lors de la première journée. Ce n’est pas vraiment le Mercato qui m’inquiète mais il ne faudrait pas que les blessures s’accumulent. Déjà que l’ASSE a pris du retard au démarrage. Aujourd’hui, c’est Laurent Batlles qui a la clé pour resserrer le groupe et le tendre vers un objectif commun. On ne va pas encore parler de montée. Mathématiquement, Saint-Etienne est loin du compte mais il y a des matchs qui arrivent qui seront déjà déterminants ».

Podcast Men's Up Life