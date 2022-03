ASSE - L'oeil de Denis Balbir : « Un rendez-vous raté pour les Verts »

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

« Comme je l'avais dit lors de ma précédente chronique, cet ASSE – Troyes était un match à neuf points dans la course au maintien. Au final, ça fait 1-1 et c'est un rendez-vous raté pour les Verts. Les hommes de Pascal Dupraz avaient l'occasion de faire le grand saut dans cette course du bas de tableau. En battant l'ESTAC, les Stéphanois auraient envoyé un signal fort à tous leurs concurrents autant mathématiquement que psychologiquement. C'est une occasion manquée.

Si le match nul a bien limité la casse, j'ai trouvé l'équipe forézienne petit bras, pas assez portée vers l'avant... Certes, les Verts ont vite été handicapés par la blessure de Falaye Sacko - un joueur devenu important - mais je m'étonne que Saint-Etienne n'a pas plus emballé la partie. Est-ce que l'équipe manquait de fraîcheur ? Je ne sais pas...

« Face à Troyes, Sainté ne peut pas se cacher derrière l'arbitrage »

En tout cas, je ne ferais pas comme certains supporters en me réfugiant derrière l'arbitrage. Oui, face à Troyes, il y a beaucoup de situations litigieuses dans la surface auboise et l'arbitre Monsieur Romain Lissorgue n'a sifflé qu'une seule fois mais, à mon sens, aucune équipe ne peut se cacher derrière la VAR pour justifier son classement cette saison et surtout pas l'ASSE. Surtout pas après une prestation comme ça.

Sur les dernières semaines, les Verts ne peuvent pas dire qu'ils se sont faits voler régulièrement. Comme on ne peut pas dire que Saint-Etienne a été favorisé par ailleurs. Cela ne doit pas être une excuse. L'arbitre est là pour faire du mieux possible et c'est trop facile de l'accuser pour masquer les faiblesses. Contre l'ESTAC, Sainté a été difficulté dans le jeu et cela s'est traduit au tableau d'affichage.

« La blessure de Sacko, un gros coup porté aux Verts dans la course au maintien »

Plus que le résultat, ce qui m'embête sur le match de vendredi dernier, c'est la grave blessure de Falaye Sacko, lequel a probablement joué son dernier match en vert (ligaments croisés touchés). C'est un gros coup porté aux Verts dans cette course au maintien tant le Malien était devenu important pour stabiliser l'axe stéphanois. La fin de saison est compliquée, il y aura encore de nombreuses confrontations directes. Défensivement, l'ASSE a souvent fait preuve de fragilité sur la première partie de saison et Sacko avait sécurisé tout ça. Dans son malheur, Saint-Etienne a quand même la « chance » d'avoir 15 jours avec la trêve internationale pour pouvoir réfléchir à la meilleure solution de remplacement.

Pour finir cette chronique : un petit bilan de la 29e journée pour les Verts. Un bilan atténué par les contre-performances des rivaux dans la course au maintien. On peut dire que les résultats sont même plutôt favorables avec les défaites de Metz et de Bordeaux derrière et le fait que ni Lorient ni Clermont ne se soient imposés non plus. Cela ne doit pas être un lot de consolation : il y a encore beaucoup de travail pour se maintenir et la réception de Marseille après la trêve sera capitale. Il faudra sortir un grand match face à l'OM, une équipe plus à l'aise en déplacement qu'à domicile ».

Alexandre Corboz

Rédacteur