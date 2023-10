ASSE - L’œil de Denis Balbir : « Une équipe qui a vraiment la baraka en ce moment »

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

« Pour la troisième fois de suite en déplacement, l’ASSE s’est imposée sur le terrain de Troyes (1-0) grâce à un but en fin de partie d’Aïmen Moueffek. Dans l’Aube, Saint-Etienne a fait une très belle opération mathématique. En même temps, c’est une équipe qui a vraiment la baraka en ce moment : un Stéphanois a frôlé l’exclusion, Moueffek marque sur une erreur de gardien… Il faut profiter à fond de cette réussite. On sait très bien qu’elle est fragile.

« C’est dans ce style que l’ASSE prend de la confiance »

Ce qui me rassure, c’est que l’ASSE réalise de grosses opérations sans jamais réellement être dans le génie au niveau du jeu. Il faut savoir se contenter de ça car devant certains clubs comme Laval cavalent … D’autres équipes ambitieuses comme Guingamp ou Auxerre sont aussi bien parties et il faut suivre le train. On va dire que les résultats de Saint-Etienne sont les bienvenues à l’heure où d’autres gros comme Bordeaux ou Caen sont dans la difficulté. Les Verts ont l’effectif pour jouer la montée même si, à un moment donné, il faudra se demander si Sainté peut être un peu plus performant au niveau du jeu.

On se rend aujourd’hui compte que, si Saint-Etienne est bâti sur le papier pour faire le jeu, on a davantage à faire à une équipe de contres. Je pense que les Verts ont assez de qualité pour se mettre davantage en confiance et faire le jeu mais, en ce moment, le groupe de Batlles montre surtout sa capacité d’évoluer en transition rapide avec la projection d’un Bouchouari et sa vitesse sur les côtés. C’est dans ce style que l’ASSE prend de la confiance. Si faire le jeu et poser sa patte sur un match est important, le pragmatisme du résultat prévaut … Ce qui ne veut pas dire que l’ASSE ne dominera pas davantage ses matchs dans les semaines ou mois à venir.

« Dunkerque ? Le match piège par excellence »

Mercredi, l’ASSE rattrape son match en retard à Geoffroy-Guichard face à Dunkerque. Ce sera un match important. Saint-Etienne a raté trop de virages importants ces dernières saisons pour ne pas prendre de haut le promu. Contre Dunkerque, la pression sera sur Saint-Etienne. Je ne suis pas de ceux qui pensent que c’est une bonne chose de recevoir un mal-classé. Il faudra prendre les Dunkerquois au sérieux. Pour leur faire perdre pied, l’ASSE devra marquer très vite.

Aujourd’hui, beaucoup trop de gens voient Saint-Etienne monter en Ligue 1 mais c’est encore loin d’être fait. Il y a un marathon à gérer. Restons sérieux et humbles. Commençons par bien aborder Dunkerque, un match que les Stéphanois ne vont pas gagner 5-0… C’est le match piège par excellence. Sans un minimum de respect pour le football, Saint-Etienne ne gagnera pas ce match… »

Podcast Men's Up Life