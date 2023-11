ASSE – L’œil de Denis Balbir : « Une piqûre de rappel pour ceux qui se voyaient en L1 »

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

« On ne peut pas toujours être au top et si ça a sans doute gâché en partie l’anniversaire des 90 ans du club, je vois cette défaite de l’ASSE face au Paris FC (0-1) comme un accident de parcours. On ne choisit pas les jours où on est moins bien. Ce qui me dérange le plus sur ce match, c’est la manière. Dans son Chaudron, face aux Franciliens, Saint-Etienne est retombé dans une léthargie coupable. Est-ce une fatigue physique ? Je l’espère…

« Je ne sais pas si Saint-Etienne a le souffle pour être le club « chassé » de L2 »

Est-ce qu’il faut tout remettre en cause pour autant ? Non. On ne peut pas d’un côté crier à la catastrophe après deux matchs quand on est en bas et à l’inverse tout remettre en cause sur une défaite alors qu’on sort d’une longue série d’invincibilité et qu’on est en haut du classement. Restons mesuré, validons la thèse de l’accident. Cet ASSE – PFC est une bonne piqûre de rappel pour tous les supporters qui étaient dans l’excès et se voyaient déjà en Ligue 1 après les victoires à Laval et face à Angers. Le chemin est encore long et les lois des séries peuvent être positives et négatives. L’équilibre de l’ASSE reste fragile et les dernières blessures l’ont rappelé même s’il faut souligner qu’Etienne Green a plutôt bien remplacé Gautier Larsonneur depuis son pépin.

En perdant contre Paris, l’ASSE a raté son virage après avoir sorti sa prestation la plus aboutie de la saison contre Angers et alors qu’elle avait l’occasion de prendre provisoirement la première place en attendant Annecy – Laval quelques heures plus tard. Cela devient une mauvaise habitude de rater les tournants. C’est presque rentré dans l’ADN du club ! Pour ce qui est de la première place, c’était purement anecdotique. D’ailleurs, je ne sais pas si ce Saint-Etienne a le souffle pour être le club « chassé » de cette Ligue 2. Je pense que l’équipe de Laurent Batlles est mieux armée quand elle est à 3-5 points du leader et en position du chasseur. Rester dans la course tapis dans l’ombre, ça évite aux supporters de trop s’enflammer… »

