Coupe de France - L'oeil de Denis Balbir : « Nice et Monaco, ça fait mal à la Côte d'Azur »

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

« La majorité des clubs de Ligue 1 est au rendez-vous des 16e de finale de Coupe de France et c'est dans la logique des choses dans la mesure où il n'y avait que deux affrontements entre clubs de l'élite. Samedi, j'ai regardé le match de l'OM face à Hyères (victoire 2-0 des Olympiens). Même s'il y a eu des bonnes séquences du petit club varois, le talent a fait la différence comme ce fut le cas sur le but de Bamba Dieng où Mattéo Guendouzi met le pied sur le ballon. Malgré toute sa bonne volonté et même à 11 contre 10, Hyères n'a pas pu faire grand-chose.

« La logique a globalement été respectée »

Ce week-end, même si ce fut parfois laborieux, le PSG, l'OL, Rennes, Lille, Lens ou encore Nantes, tenant du titre, ont fait le travail. La logique a globalement été respectée. Il ne manque réellement que deux clubs du gratin du football français : Monaco et Nice, respectivement battus par Rodez (2-2, 4-5 aux tab) après avoir mené 2-0 à domicile et au Puy (0-1). Cela fait mal à la Côte d'Azur. Si on salue souvent (et à juste titre!) la magie de la Coupe chez le petit, il faut aussi se pencher sur la catastrophe du gros... C'est le cas pour le Gym.

La situation se complique pour Lucien Favre, qui est d'autant plus fragilisé et qui ne parvient pas à trouver les solutions. Cette humiliation en Coupe rend la situation presque intenable. Dans ce groupe niçois, il y a un réel manque de bonne volonté, d'enthousiasme et d'implication. Parmi les gros, Nice est vraiment le mauvais élève cette saison.

« Chapeau à l'Olympique Strasbourg Koenigshoffen »

Pour finir sur cette Coupe de France, il convient de saluer l'exploit du week-end signé de l'Olympique Strasbourg Koenigshoffen, club de Régional 1, qui a sorti le Clermont-Foot aux penaltys alors qu'il y avait six divisions d'écart entre les deux équipes. C'est exceptionnel ! Même si on est poussé par l'adrénaline, il faut saluer le sang-froid de ces amateurs dans cette séance de tirs au but face à l'actuel 9e de Ligue 1. Chapeau aux Alsaciens ! Les Herbiers, Carquefou, Calais... Ce sont ce genre d'épopée qui nous rappellent de bons souvenirs et font que la Coupe reste une compétition à part. »