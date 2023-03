Équipe de France - L'oeil de Denis Balbir : « Les Bleus assument déjà leur statut de favori à l'Euro »

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

« Contre les Pays-Bas et pour sa première post-Coupe du Monde, l'équipe de France a réalisé une très grosse performance. Au Stade de France, les Bleus ont assommé les Oranje dès l'entame avec trois buts rapides. Ce match a aussi permis d'éteindre la polémique ridicule née du choix du capitaine. A en écouter certains, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann étaient limites en train de se taper dessus dans le vestiaire. On a pu voir leur complicité sur le terrain et ça fera taire ceux qui cherchent des soucis là où il n'y en a pas...

Vendredi dernier, les Bleus ont montré énormément dans toutes les lignes. Défensivement, c'était costaud. Offensivement, il y avait beaucoup de talent. Dans la construction, c'était limpide, huilé, rapide... En plus, il y a une marge de progression qui est encore énorme dans cette équipe. Même si c'est encore un peu tôt pour le dire, cette équipe de France a montré qu'elle allait assumer son statut de favorite de l'Euro 2024. Je ne pense pas que beaucoup de monde aurait misé sur une telle démonstration de force des Bleus face à une équipe qui était quand même, rappelons-le, quart de finaliste du dernier Mondial.

« On peut tous unanimement déclarer que l'équipe de France est la meilleure d'Europe »

Dans les buts, Mike Maignan faisait ses débuts au poste de numéro 1. Il a été exceptionnel avec comme cerise sur le gâteau ce penalty arrêté face à Memphis Depay. S'il revient tout juste de blessure, le Milanais avait un cap à passer suite à la retraite d'Hugo Lloris. Il l'a fait avec la manière. J'ai aussi aimé le match d'Antoine Griezmann dans un rôle un peu différent au milieu dans ce 4-3-3 ou encore la très bonne première titularisation de Randal Kolo Muani. Même s'il marque moins de buts aujourd'hui, Griezmann apporte beaucoup dans ce rôle plus travailleur. Quant au meilleur joueur du Monde Kylian Mbappé, il s'est trouvé un nouveau compère intéressant en la personne de « RKM ». L'ancien Nantais est dans la lignée de sa période qui l'a conduit au Mondial et il va nous apporter énormément.

A chaque fois, grâce à Didier Deschamps et son talent, on arrive à trouver des joueurs qui s'éclatent et rendent l'équipe de France toujours plus compétitive. Quand on pense qu'il manquait encore William Saliba, Wesley Fofana, Paul Pogba ou encore Ngolo Kanté à cette équipe... C'est un sacré tour de force que les Bleus viennent de réaliser. Cela montre une nouvelle fois que le vivier français est assez incroyable. Aujourd'hui, je pense qu'on peut tous unanimement déclarer que l'équipe de France est la meilleure d'Europe.

« Je ne m'en fais pas pour les Bleus en Irlande »

Cette meilleure équipe d'Europe défie ce soir l'Irlande à Dublin. Des Irlandais qui ont toujours en tête la main de Thierry Henry qui les a privé du Mondial 2010 et qui seront encore très revanchards. Ce sera un autre type de confrontation que celle des Pays-Bas. Même si l'Irlande a évolué par rapport au vieux « Kick and rush » à la britannique, cela reste une équipe combattive. Aujourd'hui, il y a peut-être un peu plus de talent et de finesse que par le passé. Maintenant je ne m'en fais pas pour les Bleus. A un moment donné, le « fighting spirit » a une limite : celle du talent... Et, de ce point de vue-là, le talent est supérieur côté français... »