Equipe de France – L'oeil de Denis Balbir : « Pas d'accord avec Deschamps au moment du bilan »

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

« Je ne suis pas d'accord avec Didier Deschamps quand il dit que l'année de l'équipe de France est positive. Oui, si on prend les résultats bruts au bout de 120 minutes, les Bleus sont effectivement invaincus mais il y a eu ce couac aux penaltys en quart de finale de l'Euro face à la Suisse. C'est quand même un gros gros point noir. Même s'il y a la victoire en Ligue des Nations et le retour réussi de Karim Benzema, j'ai quand même du mal à ne voir que du bon.

« Quand on est supporter des Bleus, on ne peut pas se satisfaire de l'année 2021 »

Le positif, c'est effectivement que la France a su rebondir après son échec à l'Euro, avec de belles phases de jeu, un Mbappé retrouvé, la montée en régime des frères Hernandez sur les côtés... De là à faire un bilan exceptionnel en occultant la sortie de piste contre la Suisse ? Quand on est supporter de l'équipe de France, on ne peut pas se satisfaire de l'année 2021. Peut-être qu'on est trop gourmands, trop exigeants mais je pense qu'on a tous en image ce score de 3-1 à dix minutes de la fin face aux Helvètes et le retournement de situation en quelques minutes. C'est encore dur à digérer plusieurs mois après...

L'équipe de France va effectivement mieux sur la fin d'année. Elle a retrouvé des couleurs mais ce n'est pas suffisant pour accepter ce qu'on a dû accepter. On attend les Bleus au tournant au Qatar dans un peu moins d'un an... »