Équipe de France, PSG - L’œil de Denis Balbir : « Au-delà du 14-0, je retiens la grimace de Zaïre-Emery »

« Samedi, l’équipe de France a pulvérisé Gibraltar 14-0, battant son plus gros record de victoires et relançant du même coup le débat sur l’intérêt de voir des petites nations du football être présentes dans des groupes élargis de qualifications à l’Euro et aux Coupes du Monde. Certains commencent à dire qu’il faudra un tour préliminaire pour que les petites nations gagnent le droit de pouvoir affronter les cadors du continent. Pour moi, ce débat n’a pas lieu d’être.

Même si Gibraltar – qui est une toute petite enclave en Europe – n’a sans doute pas le potentiel pour faire le poids et disputer une qualification à une phase finale d’une grande compétition, je pense que c’est quand même qu’on peut leur laisser leur chance d’affronter les gros du continent. Il n’y a même pas de débat à avoir sur cette question. Personne ne va proposer que les petits clubs soient interdits de Coupe de France sous prétexte qu’ils sont trop petits ou trop amateurs ! 14-0, oui c’est énorme. Au moins les spectateurs ont vu des buts, un football offensif, quelques bijoux dont le 300ème but en carrière de Kylian Mbappé d’une frappe exceptionnelle… Quand on est sevré de spectacle on se plaint, quand on en a on se plaint aussi. Là, les Bleus ont vraiment respecté l’adversaire en jouant à fond pendant 90 minutes. Tant pis si l’adversaire se fait broyer…

« Je comprends que le PSG soit déçu, pas qu’il soit en colère »

Pour moi, ce qui est vraiment regrettable, c’est que les joueurs de ces petits pays puissent se montrer maladroits ou dans une agressivité non maîtrisée comme ce fut le cas avec la blessure de Warren Zaïre-Emery sur son 3ème but. Au-delà du 14-0, je retiens la grimace du jeune Parisien. Cela devait être une fête pour lui avec ses débuts précoces sur la scène internationale et son premier but. Un défenseur gibraltarien l’a quasiment transformé en cauchemar même si ça aurait pu être bien pire. Là, Warren Zaïre-Emery en a jusqu’à la fin de l’année civile à se retaper.

Quand je vois ça, je pense au PSG, à la Coupe d’Europe… Je comprends que le PSG soit déçu pour Zaïre-Emery. Qu’il soit en colère, j’ai plus de mal. C’est surtout le destin, l’ironie du sort. Il aurait pu marquer trois fois et rentrer tout sourire au vestiaire. On ne peut pas anticiper les blessures. Est-ce qu’il fallait donner sa première cape à Zaïre-Emery ? Tout le monde s’accorde à dire que oui. Est-ce que c’était le bon match pour ? Contre une petite équipe, c’était le bon moment pour lui de s’exprimer au niveau international… C’est toujours facile de dire après le match que Didier Deschamps aurait pu s’abstenir de l’exposer. Quand on sait ce que le PSG a investi, il doit pouvoir faire sans Zaïre-Emery quelques semaines et tenir ses objectifs malgré tout. »

