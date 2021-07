FC Barcelone – L'oeil de Denis Balbir : « Messi à nouveau sur la voie du Ballon d'Or »

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

« Lionel Messi aura attendu d'avoir 34 ans pour remporter son premier trophée majeur avec l'Argentine. Cette Copa America est magnifique pour lui. C'était rageant de le voir au meilleur de sa forme, porter le Barça et échouer systématiquement en finale avec l'Albiceleste. Cette fois-ci, Messi a été brillant et l'Argentine a battu le Brésil sur ses terres (1-0). Ce trophée va lui faire un bien fou. Je suis content qu'il y soit parvenu avant de raccrocher les crampons. Son palmarès avec l'Argentine était un énorme point noir dans sa carrière. Ses détracteurs se servaient de ça pour le rabaisser. Cela leur fera un argument de moins même s'ils trouveront sans doute encore à redire...

« Cette Copa America couronne une carrière exceptionnelle en tout point »

En tout cas, cette Copa America couronne une carrière exceptionnelle en tout point. C'est l'avènement d'un joueur qui savait tout faire, qui – contrairement à l'idée préconçue – n'a pas eu tout cuit dans le bec. On l'oublie souvent mais Lionel Messi n'a pas eu des débuts faciles du fait de son physique ingrat et de ses retards de croissance. Souvent, les grands noms se forgent sur des parcours de vie difficiles. On l'a vu avec l'enfance de Cristiano Ronaldo, avec à un degré moindre les galères d'Antoine Griezmann en jeune. C'est la récompense d'un gros travail.

Est-ce que Lionel Messi s'est replacé dans la course pour un 7e Ballon d'Or ? Je pense oui. A l'Euro, le succès de l'Italie est d'abord collectif. Même chose pour la victoire de Chelsea en Ligue des Champions. Il n'y a pas un joueur qui a été exceptionnel toute l'année. Kylian Mbappé pouvait y prétendre mais il est passé à côté de son Euro. Cristiano Ronaldo n'a pas fait grand chose avec la Juve ou le Portugal... Lionel Messi gagne un trophée majeur en finissant MVP du tournoi. On sait que ça peut jouer. Tout concorde pour qu'il se retrouve à nouveau sur la voie du Ballon d'Or.

« Messi est dans une situation dingue, presque gênante »

Ce qui est fou, c'est que Lionel Messi vit ses plus belles heures sous le maillot argentin en même temps qu'il se retrouve sans club et dans l'incertitude de pouvoir prolonger au FC Barcelone. La situation est assez dingue, presque gênante pour un joueur de cet envergure. On se rend compte qu'avec la crise sanitaire et économique, les deux meilleurs joueurs de la décennie se retrouvent sur le marché. Cristiano Ronaldo n'est pas libre mais peut changer d'air. Lionel Messi, lui, est dans l'attente. En espérant que cela ne sonne pas le glas d'une fin de carrière prématuré. Ce dont on se rend aujourd'hui compte c'est qu'à la mi-juillet, Messi n'est plus un joueur du Barça et que rien ne bouge ailleurs. Aucun autre club n'est pour l'instant en mesure de répondre à ses prétentions salariales. »