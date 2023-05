FC Nantes - L'oeil de Denis Balbir : « Aristouy - Vizcarrondo, c'est du bricolage ! »

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

« Le FC Nantes a encore connu une semaine très animée avec le remplacement d'Antoine Kombouaré par Pierre Aristouy et une ambiance électrique qui a finalement conduit à un bon point ramené de Toulouse (0-0). En soi, vu les circonstances, ce n'est pas un mauvais résultat ramené du Stadium en sachant que les Violets avaient balayé les Canaris il y a à peine 15 jours en finale de Coupe de France... Aujourd'hui, il semble assez clair que la lutte à quatre pour le maintien vire au duel Nantes – Auxerre. Strasbourg a montré de telles qualités contre Nice qu'il me semble impossible que les Alsaciens descendent. Brest a su gagner les matchs qu'il fallait pour aussi se rapprocher du maintien. Nantes fait ce qu'il peut et ce n'est pas gagné malgré le calendrier infernal de l'AJA (PSG et Lens sur les trois derniers matchs). Il y a une telle tension dans les coulisses chez les Canaris qu'on peut se demander s'il sera possible de revenir à un climat plus apaisé sur les trois derniers matchs. Il n'y a qu'à voir l'épisode du pugilat entre le fils de Waldemar Kita et un agent de joueurs (Mogi Bayat) pour se convaincre que ce sera quand même difficile... L'image du club est en train de se déteriorer de façon brutale.

« Trop facile de casser du sucre sur le dos de Kombouaré »

Pour se sauver, le FC Nantes a choisi de miser sur le tandem Aristouy (ex-U19) et Vizcarrondo (ex-Féminines). On sent que c'est du bricolage ! J'entends dire par ci par là qu'avec Pierre Aristouy, le vestiaire a retrouvé le sourire... C'est quand même amusant ! Si je ne me trompe pas, à l'époque où Antoine Kombouaré a sauvé le club et a remporté la Coupe de France, il y avait aussi des sourires. C'est toujours facile de sortir le discours hypocrite du « Ah, ça va bien mieux aujourd'hui ! » Il faut se regarder dans la glace et se demander si les joueurs ont réellement fait tous les efforts nécessaires pour éviter cette fin de saison délicate. C'était bien sympa de jouer l'Europe et d'aller encore en finale de Coupe de France mais si c'est pour au final plonger en Ligue 2... C'est tellement facile de casser du sucre sur le dos de l'entraîneur quand il n'est plus là.

Je ne dis pas que Pierre Aristouy ne réussira pas. Je lui souhaite de faire de belles choses, d'avoir des résultats et de sauver le FC Nantes. Peut-être qu'il sera un futur très grand qui sait ? Mais n'allons pas trop vite en besogne et surtout, qu'on ne commence pas à jeter tout ce qu'Antoine Kombouaré a fait à la poubelle ! Aujourd'hui, le choix de Pierre Aristouy, c'est une mesure d'urgence décidée par le board du FC Nantes. Il fallait bien nommer quelqu'un et aucun entraîneur chevronné n'aurait accepté cette mission alors qu'il ne restait que quatre journées à disputer et sans possibilité de faire la moindre retouche dans l'effectif.

« Je ne jugerais pas Mostafa Mohamed »

Pour finir, je voulais revenir sur l'ultime polémique avec l'absence de Mostafa Mohamed, qui a préféré s'abstenir de jouer plutôt que de porter le maillot arc-en-ciel de l'opération de la LFP. L'absence du meilleur buteur dans un match qui se termine à 0-0 forcément cela fait parler et je peux l'entendre. On parle quand même d'un excellent joueur qui a pénalisé son équipe de par son absence. Mais ce week-end, l'Egyptien n'était pas le seul en Ligue 1 à avoir décidé de faire l'impasse sur cette journée. Je ne jugerais pas Mostafa Mohamed. Je ne connais pas son histoire ni ce qui l'a poussé à refuser de jouer. Clubs, joueurs, Ligue... Chacun est libre de faire ce qu'il veut à condition d'assumer derrière. »

Podcast Men's Up Life

Pour résumer S'il n'a rien contre l'attelage Aristouy - Vizcarrondo, monté pour sauver le FC Nantes d'une descente en Ligue 2, Denis Balbir défend le bilan global d'Antoine Kombouaré avec les Canaris. Il revient aussi sur le match contre Toulouse et l'absence de Mostafa Mohamed.

Alexandre Corboz

Rédacteur