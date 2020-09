FC Nantes – L'oeil de Denis Balbir : « Gourcuff – Ziani, une polémique curieuse »

« Alors que l'intersaison semblait plutôt calme et sereine au FC Nantes, Stéphane Ziani (entraîneur des U19) a jeté un gros pavé dans la mare en attaquant Christian Gourcuff dans sa gestion des jeunes du centre de formation. Si on voulait être sarcastique, on dirait qu'on a retrouvé le FCN et ses polémiques. Les eaux étaient trop calmes, les Canaris faisaient un début de saison intéressant et le travail de Gourcuff semblait porter ses fruits. Il fallait bien que quelque chose se passe...

« Gourcuff et les jeunes, un faux procès ? »

Le grand public n'était pas forcément au courant de ce qui se passait au niveau de la cuisine interne. Notamment au niveau de la formation. Je comprends les interrogations de certains sur l'intégration des jeunes. Dire qui a tort ? Qui a raison ? C'est difficile... Ce qui est aussi difficile en France, c'est de travailler avec les anciens du club. Stéphane Ziani n'était pas un joueur à histoires quand il écumait les terrains de Division 1. S'il est sorti du silence, c'est qu'à ses yeux il y avait un vrai problème. Pour moi, cette polémique est curieuse.

Est-ce que Christian Gourcuff sous-utilise les jeunes du club ? Stéphane Ziani semble lui faire ce procès. Je comprends qu'on aime bien voir des pépites du centre de formation sortir comme c'est le cas à l'OL, Rennes ou Saint-Etienne. On préfèrera toujours voir un jeune briller dans son club plutôt que d'assister à une fuite des talents. Maintenant on ne peut pas non plus jouer avec 11 pépites « made in » Jonelière sur le terrain ! L'an passé, on ne peut pas dire que Christian Gourcuff n'a fait confiance à aucun jeune. Imran Louza a explosé, Randal Kolo Muani a sa chance en ce début de saison, d'autres comme Thomas Basila sont apparus à dose homéopathique. Tous les coaches passés par Nantes ces dernières saisons n'en ont pas fait autant.

Je ne pense pas qu'on puisse dire de Christian Gourcuff qu'il ne fait pas confiance aux jeunes. A Rennes, cela s'était très bien passé avec le responsable du centre de formation Patrick Rampillon. A Nantes, c'est un peu plus compliqué avec les hommes en place. Je me demande s'il n'y a tout simplement pas un souci d'incompatibilité générationnel entre les personnes. Gourcuff est quand même réputé pour être un entraîneur aux idées bien arrêtées et au caractère bien trempé. Cela ne peut pas plaire à tout le monde... Ce que je constate c'est que la polémique est déjà en train de retomber tranquillement. C'est bien pour le FC Nantes qui a su arbitrer l'affaire sans tomber dans un psychodrame.

« Dans la polémique, Kita s'est assagi »

Dans cette période de trouble, on n'a pas entendu Waldemar Kita. Je ne suis pas surpris du changement d'attitude du président du FCN. Depuis quelques mois, je trouve qu'il s'est bien assagi. Est-ce le fait d'avoir un entraîneur avec de la bouteille et en qui il croit beaucoup ? C'est possible... Même si Christian Gourcuff n'a pas un palmarès gigantesque, c'est quelqu'un qui pèse dans le football français. Waldemar Kita semble décidé à lui faire confiance. Actuellement, il se repose des polémiques inutiles qui ont émaillé ses années de présidence. Il n'y a pas d'âge pour changer en bien... »