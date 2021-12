FC Nantes – L'oeil de Denis Balbir : « Kombouaré, l'homme du sursaut des Canaris »

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

« Quand je vois le début de saison du FC Nantes, j'ai quand même envie de noter le formidable sursaut de cette équipe. Certes, ce n'est pas encore suffisant pour que les Canaris jouent les premiers rôles mais ils ne sont plus dans la zone rouge à craindre pour leur avenir en Ligue 1 et, en soi, c'est déjà une bonne nouvelle.

Avec un effectif quasiment similaire à la saison passé mais surtout des joueurs qui ont pris conscience de leur valeur, Antoine Kombouaré a parfaitement su redresser la barre dans la maison jaune. Il fallait trouver les mots, le Kanak l'a fait. Parfois en bousculant ses joueurs comme ce fut le cas avec les jeunes. Souvent avec justesse dans le propos.

« Les Canaris ont trouvé en Lafont le grand gardien dont ils avaient besoin »

Dans cette Ligue 1, le FC Nantes a eu ses moments intéressants, ses défaites logiques aussi. Les Canaris ont aussi trouvé en leur capitaine Alban Lafont le grand gardien dont ils avaient besoin. L'international Espoirs est revenu au niveau qui était sien à Toulouse et avant son départ pour la Fiorentina. Quand ça tourne dans le bon sens, quand la confiance revient, c'est toujours plus facile mais il faut souligner ce véritable changement d'ambition dans la Cité des Ducs.

Aujourd'hui, l'objectif de Nantes doit être de finir dans le Top 10. Les Canaris ne se prennent cependant pas la tête avec le classement. Chez eux, « prendre les matchs les uns après les autres » n'est pas une expression galvaudée. Parfois, on a même eu droit à du beau spectacle comme ce fut le cas à Angers ou contre Lens. C'est bien : le public nantais avait été sevré depuis un long moment. Il le mérite. 2021 n'était pas forcément une belle année pour le FCN mais elle s'est bien finie. Et 2021 restera comme une bonne année pour Antoine Kombouaré, un homme du cru, revenu à Nantes pour sauver son club formateur et qui y est parvenu. L'homme du sursaut, c'est incontestablement lui ».