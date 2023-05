FC Nantes - L'oeil de Denis Balbir : « Les Canaris dépendent plus que jamais d'Auxerre »

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

« Après l'espoir du nul glané sur le terrain de Toulouse (0-0), le FC Nantes a lourdement chuté à la maison face à Montpellier (0-3) dans un week-end qui aurait pu – ou dû - permettre aux Canaris de sortir de la zone rouge. L'affaire se complique désormais pour Nantes qui ira à Lille, sur la pelouse d'un candidat à l'Europe, alors que son dernier rival de l'AJ Auxerre se déplacera sur le terrain d'une équipe de Toulouse plus forcément très concernée lors de la 37ème journée. Affronter les Dogues, c'est déjà difficile en temps normal mais ce sera encore plus le cas samedi. Peut-être que Nantes aura les deux pieds en Ligue 2 dès ce week-end. Maintenant chaque match à sa vérité et ce n'est pas parce que les Nantais ont été balayé par Montpellier qu'il en sera de même à Lille... Même si tous les indices donnent le FCN largement perdant samedi soir.

« J'en viens à me demander si certains n'ont déjà pas lâché ... »

A la Beaujoire samedi après-midi, Nantes n'est pas parvenu à retranscrire les vertues démontrées une semaine plus tôt au Stadium. Bien sûr, en face, c'était Montpellier. Une équipe complètement retrouvée depuis le retour de Michel Der Zakarian et qui confirme sa belle période actuelle. Mais quand même... Ce FCN est d'une fébrilité assez incroyable. Surtout quand on voit qu'Alban Lafont n'a pas fait un mauvais match contre le MHSC. Sincèrement, c'est inquiétant. Non seulement les Canaris ne parviennent pas à limiter les dégâts mais cette équipe n'est même plus capable de marquer le but de raccroc qui peut lui permettre de gagner un match décisif 1-0... Aujourd'hui, Nantes a besoin de joueurs de caractère pour s'en sortir. C'est maintenant que les Pallois, Lafont, Mostafa Mohamed doivent relever la tête. J'en viens à me demander si certains n'ont déjà pas lâché ...

Aujourd'hui, le FC Nantes n'est plus maitre de son destin, ils dépendent plus que jamais d'une équipe d'Auxerre en position de force dans la course au maintien. Samedi prochain, j'espère que le Téfécé jouera son rôle d'arbitre en prenant l'AJA avec le même sérieux que les Nantais il y a une dizaine de jours. Connaissant Philippe Montanier, je ne pense pas que les Violets lâcheront l'affaire même si certains de ses joueurs semblent un peu démobilisés depuis le maintien et la qualification européenne. Je ne crois pas en ce type de petits arrangements entre amis qui pourraient fausser la fin de saison. Comme je ne pense pas non plus qu'un SCO Angers – même condamné - lâchera volontairement son derby face à Nantes de la dernière journée quand l'AJA recevra le RC Lens dans le même temps...

« Comme les joueurs, Kita n'a pas pris conscience du danger »

Quand on affiche seulement 6 petites victoires en 36 journées, on se dit que gagner encore au moins un match d'ici à la fin de saison sera une mission difficile. Pas impossible mais difficile. Nantes gagne autant de matchs qu'une équipe qui est déjà relégué. C'est assez paradoxal tant cette équipe nous a enthousiasmé en Coupe d'Europe et en Coupe de France. Les compétitions annexes auront surtout servi à masquer les énormes carences de cette équipe en Ligue 1. Une seule personne avait réellement conscience du danger et c'était Antoine Kombouaré, qu'on a choisi de limoger à quatre journées de la fin.

Pour l'instant, le coup de changer d'entraîneur ne fonctionne pas. Pierre Aristouy a sûrement des qualités puisqu'on l'a choisi mais, en attendant, ça ne fait qu'un point en deux matchs. J'ai bien peur que ce changement soit trop tardif. Au lieu de taper du poing sur la table avec les supporters, Waldemar Kita aurait dû voir le danger venir beaucoup plus tôt. Comme les joueurs et contrairement à l'ancien entraîneur, le président n'a pas pris conscience des choses à mon sens. Même si j'en doute de plus en plus, j'espère que le FC Nantes ne plongera pas en Ligue 2. Ce serait catastrophique pour le football français de voir deux bastions aussi historiques que Nantes et Sainté se retrouver à s'affronter en deuxième division... »

