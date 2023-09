FC Nantes – L’œil de Denis Balbir : « Les Canaris n’arrivent pas à Rennes en victimes »

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

« Depuis quatre matchs, le FC Nantes a opéré un spectaculaire redressement en Ligue 1 et la victoire de samedi face à Lorient (5-3) est le point d’orgue de la renaissance des Canaris. Dans une grosse ambiance, Nantes nous a offert une très belle performance face aux Merlus en y mettant la manière, le spectacle et les buts. Si l’équipe manque encore réalisme au niveau défensif, on retrouve un FCN séduisant avec une grosse vivacité dans le jeu, de la mobilité, des éclairs signés de Simon et Mohamed… Cette équipe fait vraiment plaisir à voir.

Pierre Aristouy doit savourer. On l’a placé trop vite sur la sellette après deux journées sans lui laisser réellement le temps de mettre les choses en place. Quand on fait preuve de patience, on a les résultats. Aujourd’hui, ça va beaucoup mieux pour lui et pour le FC Nantes. La confiance est revenue.

En ce début de saison, Nantes peut compter sur plusieurs individualités fortes. Si Moses Simon revient bien après une saison compliquée, je suis content de voir Mostafa Mohamed déjà à cinq réalisations et s’affichant derrière Kylian Mbappé au classement des buteurs de Ligue 1. L’Egyptien ne me surprend pas. Pour avoir beaucoup commenté les matchs africains, notamment ceux du Zamalek, c’est un joueur que j’apprécie de longue date.

« Mohamed ? Je pense qu’il va éclater à Nantes »

Pendant longtemps, il a eu cette étiquette de joueur clivant, autant aimé que détesté pour sa propension à rater de grosses occasions. J’ai toujours vu le côté intéressant de ce joueur : sa faculté à presser, à peser sur les défenses. En ce moment, il est bien entouré et explose à Nantes. On découvre aussi que ça peut être un joueur très fin techniquement, pas seulement un point d’encrage dos au but avec une bonne couverture de balle. Je suis content que ce joueur atypique réussisse en France. Je pense qu’il va éclater à Nantes. En tout cas, je lui souhaite vraiment.

Dimanche prochain, le FC Nantes se déplace à Rennes, dans un match spécial pour Ludovic Blas et beaucoup moins déséquilibré qu’on le pensait en début de saison. Une chose est certaine : les Canaris ne viennent pas en victimes au Roazhon Park. Alors que Rennes enchaîne les nuls, Nantes est dans une grosse période de réussite. Du fait de la qualité de son effectif, le Stade Rennais reste quand même le favori mais il y a un vrai coup à faire. Surtout avec des Rouge et Noir qui se préparent à un gros déplacement européen à Villarreal quatre jours plus tard. Aujourd’hui, les deux clubs sont à égalité au classement et je ne vois vraiment pas le Stade Rennais cartonner Nantes. Ce sera un très beau derby ».

