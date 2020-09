FC Nantes – L'oeil de Denis Balbir : « Les Canaris ont toujours besoin d'un buteur »

Après avoir été mené 2-0, le FC Nantes s'est bien ressaisi pour aller chercher un match nul face à l'AS Saint-Etienne (2-2). Avec la VAR, le penalty oublié et le hors-jeu de 10 centimètres sur le but de Kolo Muani, on ne peut pas dire que ce soit un résultat usurpé. Dans l'ensemble, les Canaris ont fait une belle prestation. Quand on pense vivre une injustice comme ce fut le cas avec l'arbitrage du premier acte, remonter comme ils l'ont fait au finish c'est une petite victoire pour l'équipe de Christian Gourcuff.

Sur le plan comptable, cela ne fait qu'un point et Nantes est toujours dans la deuxième partie de tableau mais il y a des choses encourageantes. Même s'il a raté la balle de match, j'ai bien aimé le match de Moses Simon. J'ai apprécié de voir une équipe qui se bat, qui est volontaire, solidaire. Sans me faire monter au plafond, le FCN de ce dimanche m'a plu.

« Content pour Simon et Emond »

Pour Moses Simon et Renaud Emond, ces deux buts ont valeur de réponses aux critiques et aux moqueries. D'une semaine à l'autre, ils sont passés de zéro à sauveurs. Même si cela peut paraître facile, les deux hommes ont su être là au bon moment pour conclure avec opportunisme. Je suis content pour eux qu'ils soient les symboles de cette remontée. C'est bien pour leur confiance, pour celle de leurs coéquipiers, pour les supporters...

« Malgré Kolo Muani, je ne renoncerais pas au recrutement d'un buteur »

Sur la rencontre Nantes – Saint-Etienne, j'ai également bien aimé la prestation du jeune Randal Kolo Muani, qui, malheureusement pour lui, s'est vu refuser son deuxième but en deux matches à cause de la VAR. Contre les Verts, sa réalisation est magnifique. Il y avait tout : la détente, le timing, la puissance... Maintenant, même s'il est là, je ne renoncerais pas au recrutement d'un autre buteur.

Une saison, c'est long. A mon sens, le FC Nantes souffre de l'absence d'un avant-centre de métier. Quelqu'un qui puisse garder le ballon, partir de loin, être efficace dans la surface, profiter du travail de joueurs remuants comme Simon ou Coco. Toutes les équipes veulent un buteur et Nantes ne déroge pas à cette règle. Mais les Canaris ont besoin de ce finisseur pour être plus ambitieux cette saison. »