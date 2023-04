FC Nantes - L'oeil de Denis Balbir : « Les Canaris se sont mis en danger tout seuls »

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

« Aujourd'hui, on commence à y voir plus clair dans la course au maintien. C'est plus que mal parti pour Troyes, Ajaccio et Angers, quasiment condamné à la Ligue 2, mais nous sommes sur une saison à quatre descentes et c'est particulièrement indécis concernant le dernier billet. Cela va se jouer entre Brest, Strasbourg, Auxerre et le FC Nantes donc. En s'inclinant sur la pelouse de l'AJA (1-2) alors que tous leurs rivaux ont gagné, les Canaris ont réalisé la mauvaise opération du week-end.

« Pour moi, le coup de gueule de Kombouaré est logique »

Nantes est sous pression dans la mesure où il doit encore affronter plusieurs concurrents directs avec un déplacement à Brest qui arrive vite (le 3 mai, après la réception de Troyes et la finale de Coupe de France contre Toulouse, NDLR). Dans cette lutte à quatre, Nantes est encore loin d'être sauvé. Strasbourg a repris vie depuis l'arrivée de Frédéric Antonetti, Brest surprend avec Eric Roy, Auxerre est sur une série très positive depuis quelques matchs alors que, du côté de Nantes, on traine un peu et on laisse des points importants en route...

Dans les têtes, le FC Nantes ne s'est clairement pas mis en mode maintien. La visite au Stade de France du 29 avril a succédé au match de gala face à la Juventus en Coupe d'Europe. Ce double objectif est d'autant plus dangereux quand on joue le maintien. Nantes perd de l'énergie en restant focus sur la finale de Coupe. Quand on sait qu'une finale ça peut aussi se perdre, on comprend la colère d'Antoine Kombouaré, qui a eu des mots très forts à l'issue de la défaite contre l'AJA. Pour moi, le coup de gueule du coach est logique. Gagner une Coupe de France, cela enrichit certes le palmarès mais une descente en Ligue 2 serait catastrophique.

Quand on est Nantes, on n'a pas le droit de perdre comme ça à Auxerre. Avec l'effectif que les Canaris ont, c'est une vraie contre-performance. On était vraiment sur une affiche à six points et le FCN a manqué l'occasion de se dégager d'une fin de saison fébrile. Nantes s'est vraiment mis en danger tout seul. Le pire pour les supporters comme pour les joueurs, ce serait de croire que Nantes ne peut pas descendre.

« Le déni a coûté cher à Saint-Etienne »

La Ligue 2 est remplie de clubs comme ça qui se sont auto-persuadés qu'ils ne pourraient pas plonger. Le déni a coûté cher à Saint-Etienne l'an passé, notamment lors du barrage face à Auxerre. C'est bien beau d'être transporté par le Stade de France, de chercher sa place pour Saint-Denis, de rêver de Coupe d'Europe pour une deuxième année consécutive mais il ne faut pas oublier de valider l'essentiel : la place du club en Ligue 1 pour la saison 2023-24. Le football sait être cruel aussi vite qu'il apporte des joies.

L'environnement doit se mettre dans le même état d'esprit qu'Antoine Kombouaré car c'est toujours mieux de se déplacer à la Beaujoire pour un Nantes – PSG que pour un Nantes – Quevilly-Rouen. Le staff est aujourd'hui dans le bon état d'esprit et j'espère qu'il parviendra à retrouver une équipe nantaise commando en capacité de reporter ses efforts dans les coupes sur le championnat. C'est aujourd'hui vital pour Nantes ».

