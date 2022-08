FC Nantes - L'oeil de Denis Balbir : « Mohamed - Hwang, ce serait le duo parfait »

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

« Oui, le FC Nantes a pris une gifle lors du Trophée des Champions face au PSG (0-4). Pour autant, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Je ne veux pas juger l'avant-saison de cette équipe nantaise sur ce seul résultat. Face à ce Paris-là qui est nettement au dessus de la mêlée, cela aurait pu arriver à n'importe quel autre club français. Je reste persuadé que le Nantes de Kombouaré fera encore une bonne saison.

Par le passé, j'ai souvent critiqué l'instabilité de Nantes sous Waldemar Kita mais cet été, le club a travaillé dans la sérénité en coulisses. L'entraîneur est resté et la vague de départs annoncée n'a pas eu lieu. Mis à part un départ important (Kolo Muani), le FCN résiste plutôt bien. Il s'est même renforcé de belle manière avec l'arrivée de l'expérimenté Moussa Sissoko au milieu et deux renforts offensifs de qualité avec Mostafa Mohamed et Evann Guessand.

« Pour Nantes, c'est un recrutement extraordinaire »

Pour Nantes, c'est un recrutement extraordinaire. Mostafa Mohamed, je le connais depuis longtemps. Même avant que l'ASSE tente de le recruter en janvier 2021. J'avais eu la chance de le commenter souvent à ses débuts au Zamalek, avant son départ à Galatasaray, quand il jouait la Ligue des Champions africaine. L'Egyptien peut apporter beaucoup. C'est quelqu'un qui pèse énormément sur les défenses, sait se mettre en position de frappe et travaille beaucoup. Il est à l'image d'un Islam Slimani pour l'Algérie. C'est un profil qui peut faire du bien à Nantes.

Il semblerait que le coréen Hwang Ui-Jo (Girondins) soit aussi tout proche. Pour moi, Hwang était l'un des meilleurs attaquants de Ligue 1 l'an passé. C'est un joueur adroit, mobile, parfait pour être utilisé autour d'un point d'ancrage comme Mostafa Mohamed. Dans la complémentarité, ce tandem me plairait beaucoup. Ce serait le duo parfait. D'une manière générale, je trouve que le Mercato de Nantes est vraiment bien ciblé, bien réfléchi. Cette équipe peut faire des étincelles... »