FC Nantes – L'oeil de Denis Balbir : « Wylan Cyprien, le début d'un recrutement malin »

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

« On critique souvent le FC Nantes dans sa gestion du Mercato, dans l'hyper-présence de Mogi Bayat, avec les choix douteux de Waldemar Kita... Maintenant, quand les Canaris travaillent bien, il faut aussi le dire. Pour moi, la signature en prêt de Wylan Cyprien est un joli coup. Cela prouve que Nantes ne fait pas tout mal et que parfois, c'est tout simplement la mayonnaise qui ne prend pas. Cela permet aussi de rappeler que, sur ces dernières saisons, il y a aussi eu d'autres bons coups comme Ludovic Blas ou Alban Lafont.

J'espère que Wylan Cyprien fera partie de ceux-là et que, dans la suite de son Mercato, le FCN saura (enfin) tirer les leçons du passé en écoutant un peu plus le coach Antoine Kombouaré et ses besoins exprimés. Avec le départ d'Imran Louza, Wylan Cyprien correspondait à un besoin dans le cœur du jeu. Si le Mercato nantais commence comme ça, il y a de quoi être plus optimiste pour la suite. Cela me paraît être le début d'un recrutement malin en tout cas... Le club a besoin de ce type de renforts pour éviter de revivre une saison cauchemar.

« C'est le type-même de joueurs qui peut coller au club »

Alors oui, j'entends déjà certains commentaires : « Nantes a-t-il recruté le Wylan Cyprien de Nice ou celui qui n'a pas fait son trou à Parme ? » « Ne tente-t-on pas un nouveau pari à la Jean-Kévin Augustin en relançant un « potentiel » tardant à confirmer ? »... Je n'aime pas ce genre de vision alarmiste. On peut aussi se dire que Nantes a récupéré un Cyprien revanchard après une saison ratée. Qu'il aura aussi un challenge personnel intéressant avec les Jaune et Vert. On parle quand même d'un joueur qui a été proche de l'équipe de France il y a quelques années. C'est le type-même de joueurs qui peut coller au club. Il fallait jouer cette carte. Nantes a eu raison.

En tout cas, pour tous les détracteurs de Waldemar Kita, on ne peut pas dire que Wylan Cyprien soit un joueur estampillé Mogi Bayat. Cela sort du schéma classique Belgique – FC Nantes. Avec cette arrivée, Nantes revient « dans les clous ». Cela montre aussi que le club a peut-être aussi appris de ses déboires de la saison passée. C'est un choix de performance mais également de prudence... Wylan Cyprien doit être la première pierre d'un recrutement plus qualitatif que quantitatif. Sur le reste, Nantes pourra toujours s'appuyer sur les produits de son centre de formation pour compléter l'effectif. Il est important de relancer et remotiver les jeunes du club. J'ai confiance. Le FC Nantes a fait trop d'erreurs pour ne pas en tirer la leçon cette saison ».