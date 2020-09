Girondins - l'oeil de Denis Balbir : "Jean-Louis Gasset répond déjà présent"

Hier, on a assisté à une précieuse victoire des Girondins de Bordeaux sur le terrain du SCO d'Angers. Un succès qui n'est pas si anodin que ça et qui mérite que l'on s'y attarde. Non pas parce qu'il s'agit d'un exploit, bien entendu, mais parce que Jean-Louis Gasset, l'entraîneur bordelais, vient déjà confirmer tout le bien que l'on pense de lui. Gasset, c'est un type bien, un homme que j'apprécie particulièrement depuis des années au travers de ses différentes expériences, que ce soit à Bordeaux, au PSG, en équipe de France et même à l'AS Saint-Etienne. Il est profondément humain et a surtout une qualité rare pour un entraîneur : il pousse ses joueurs à tout donner pour lui.

Quelque chose se passe

Depuis le début de saison, tout n'est pas encore parfait aux Girondins. Loin de là. Mais tout de même. En quelques jours avec Gasset, on a déjà quatre points en deux matches, aucun but encaissé et des joueurs relancés. C'est déjà à mettre au crédit de l'entraîneur. Je voudrais, à ce titre, souligner le retour de Paul Baysse dans l'effectif, lui qui avait disparu des radars et qui semblait même promis au départ avec Paulo Sousa. On a déjà la sensation que quelque chose se passe dans l'équipe, que la mayonnaise pourrait vite prendre et offrir de jolis succès cette saison.

Premier tiers du classement

Certains, bien entendu, vont sans doute trop vite rêver et croire à une saison exceptionnelle des Bordelais. Ce ne sera pas le cas car trop d'équipes, que ce soit Lyon, Lille, Rennes et Marseille seront dans le Top 5 derrière le PSG. Mais avec Gasset, le potentiel de certains joueurs sera parfaitement exploité. Je n'ai aucun doute là-dessus. Reste une dernier inconnue et qui pourrait changer pas mal de choses : JLG aura-t-il de la part de ses dirigeants une petite enveloppe pour le recrutement ? Gasset a un carnet d'adresses incroyable, des réseaux partout en Europe, et pourrait, comme il l'a fait à Saint-Etienne, faire venir des éléments qui souhaitent se relancer. L'effectif actuel de Bordeaux est tout sauf pléthorique. Mais je suis convaincu qu'avec Gasset, et quelques moyens financiers, qu'il peut viser le premier tiers du classement. L'avenir nous le dira. En attendant, Gasset, lui répond déjà présent.

