Juve, FC Barcelone – Le bilan de Denis Balbir : « CR7 semble décliner moins vite que Messi »

« Cela va bientôt faire quinze ans que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont au sommet du football mondial. Forcément, le parallèle entre la star de la Juve et celle du FC Barcelone se fait tous les ans même si, depuis le départ de CR7 en Italie, les comparaisons se sont calmés. Cette année, j'ai le sentiment que Ronaldo a été plus décisif que Messi. Par le passé, c'était souvent vrai même si le style des deux joueurs diffère.

En 2020, Cristiano Ronaldo a porté la Juve. Quand le Portugais dit quelque chose, il le fait très souvent. L'an passé, il avait dit qu'il retournerait l'Atletico en Ligue des Champions et il l'a fait, en solo, par un triplé. Cette année, ce fut moins marqué mais il est toujours affûté et la Juve lui doit beaucoup sur son dernier Scudetto.

« Messi est noyé dans la crise du FC Barcelone »

De son côté, Lionel Messi est noyé dans la crise du FC Barcelone. Une crise que Cristiano ne connait pas du côté de la Juve, une institution plus stable et sans doute plus solide. Le collectif médiocre du Barça a pris le pas sur l'Argentin. Il l'a tiré vers le bas dans une année où Ronaldo a été moins exposé. Même s'il demeure un joueur extraordinaire, Messi n'a pas su surnager individuellement.

Vu leurs âges respectifs, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont amenés à décliner. Après tout ce qu'ils ont prouvé et apporté au football, c'est l'évolution normale. Leurs rendements diminuent. Désormais, il ne s'agit plus de savoir qui de Messi ou CR7 est le meilleur mais plutôt de savoir qui va décliner en premier. Ronaldo semble décliner moins vite que Messi... »