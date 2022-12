Le bilan de Denis Balbir sur Lionel Messi : « La Pulga a montré qu'il en avait encore sous la pédale »

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

« L'année de Lionel Messi est assez formidable quand on en connait le scénario. Cela récompense un joueur fantastique qui n'a pas connu l'année la plus linéaire de sa carrière. En mars dernier, la Pulga était sifflée au Parc des Princes après l'élimination en Ligue des Champions. Quelques mois plus tard, il n'était pas nommé au Ballon d'Or mais il finit en trombe avec Paris et l'Albiceleste en soulevant la Coupe du Monde !

« On ne peut que saluer sa trajectoire sur 2022 »

Déjà, sa première performance est d'avoir retourné le Parc des Princes. Son adaptation au PSG fut difficile. Il aura mis un an à se remettre de son départ du FC Barcelone. Depuis l'été dernier, Lionel Messi a retrouvé un rayonnement total. Au PSG où il a enchaîné les passes décisives. A la Coupe du Monde où il aura trouvé la faille sur chacune des rencontres à élimination directe. On a revu le Messi qui régale par ses dribles, qui était intenable... On ne peut que saluer sa trajectoire sur l'année 2022.

Sentimentalement, Lionel Messi a souvent été dans l'ombre de Cristiano Ronaldo. Pendant longtemps, il ne laissait pas grand chose transparaître de ses émotions. Il donnait moins sur ce plan. C'est comme si, sur la dernière ligne droite, tout avait changé entre les rivaux. Au moment où CR7 connaissait sa pire période en club et en sélection, Messi est redevenu humain pour mieux nous enchanter ensuite. Lionel Messi n'est pas encore fini. Est-ce qu'on le verra encore briller pendant une, deux ou trois années ? Tout va désormais dépendre du physique et du mental. Est-ce qu'il aura encore faim ? Lui seul à la réponse...

« On peut penser que son succès va rejaillir sur le PSG »

Dans les prochaines semaines, Lionel Messi va être à nouveau au centre de l'actualité avec la question de son avenir. La Pulga a montré au Mondial qu'il en avait encore sous la pédale, qu'il pouvait encore continuer en Europe encore un peu. En ce sens, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le PSG. Suivant qu'il ressorte gagnant ou perdant de cette Coupe du Monde, Paris savait qu'il n'aurait pas le même Messi à son retour de vacances. On peut penser que ce succès va rejaillir sur son club. C'est en tout cas ce qu'on souhaite. Cette victoire au Mondial peut aussi le libérer d'une forme de pression. Il a gagné tous les trophées possibles et va enfin pouvoir se concentrer sur le fait de profiter de sa fin de carrière. S'il revient avec humilité à Paris après son sacre, on peut espérer que cela se passe bien et qu'on le retrouve encore plus stratosphérique pour porter le PSG vers un titre continental ».