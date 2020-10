LOSC – L'oeil de Denis Balbir : «  Le RC Lens est simplement tombé contre plus fort »

« En balayant le RC Lens (4-0) hier soir au stade Pierre-Mauroy, le LOSC s'est installé seul en tête de la Ligue 1. Un résultat qui valide la bonne dynamique des Dogues. Cette équipe dispose d'un potentiel incroyable. On peut les mettre sur le même niveau que le Stade Rennais... Avec même un peu plus d'expérience que les Bretons. Il y a des joueurs comme Bamba ou Ikoné, qui sont performants et présents depuis longtemps. S'il y a eu quelques difficultés au début du Mercato avec la vente d'Osimhen et le départ de Rémy, Lille fait du Monaco en mieux. Avec moins de roulement, plus d'intelligence dans les choix. Le recrutement a été globalement bon et cela donne une équipe prête à jouer les premiers rôles avec régularité. Ce sera un vrai challenger pour le PSG cette saison.

« Pour Lens, il fallait bien qu'il y ait un accident un jour ou l'autre... »

S'appuyant sur un entraîneur comme Christophe Galtier qui connait bien la Ligue 1, le LOSC maîtrise son sujet. Dans son derby du Nord, Lille a vraiment régalé ses supporters avec quatre buts de joueurs offensifs. Cela montre la profusion de talents individuels dans cette équipe. Est-ce qu'il y a de quoi être surpris de l'ampleur du score ? Oui et non. Même si Lens restait sur une bonne dynamique, il ne faut pas oublier que les Artésiens restent promus et qu'ils ont fini à neuf. Il fallait bien qu'il y ait un accident un jour ou l'autre. Le problème pour eux, c'est que cela arrive dans un derby. Maintenant le Racing est simplement tombé contre plus fort que lui. Face à un adversaire de standing européen.

« Un départ de Campos ? L'inquiétude n'est pas immédiate »

Le seul nuage dans le ciel lillois, ce sont les velléités de départ de Luis Campos, l'architecte du projet. La chance du LOSC, c'est que ce souci intervient après le Mercato, alors que l'équipe pour la saison 2020-21 est déjà façonnée. Cela va laisser du temps à Gérard Lopez pour se retourner même s'il lui sera difficile de dénicher quelqu'un d'aussi performant que le Portugais. Les choses sont en place à Lille. L'effectif est d'un potentiel incroyable sur chaque ligne, il y a une profondeur de banc. L'inquiétude n'est pas immédiate. Les joueurs ne vont pas tous partir parce que l'un des dirigeants n'est plus là. Tout au plus, elle se pose dans un avenir à moyen terme, quand il faudra remplacer les ventes des prochains Mercatos. Les choses peuvent s'organiser différemment sans que cela n'entrave le projet nordiste selon moi ».