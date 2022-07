LOSC - L'oeil de Denis Balbir : « Lille acte le fait de rentrer dans le rang en France »

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

« Lille a mis du temps à démarrer avec le remplacement de Jocelyn Gourvennec par Paulo Fonseca mais désormais les Dogues se sont lancés à plein dans leur Mercato en annonçant les arrivées d'Akim Zedadka, Aleksandro, Jonas Martin et Rémy Cabella. En attendant Mohamed Bayo qui ne devrait plus tarder.

Même s'il s'agit d'un Mercato globalement intéressant, on a quand même l'impression que le LOSC a pris conscience de son changement de braquet. Quand tu remplaces Sven Botman, Zeki Celik ou Burak Yilmaz par des joueurs de niveau Ligue 1, tu actes un peu le fait de rentrer dans le rang en France. On est très loin du Lille d'il y a deux ans. La page du titre de Champion et du passage de Christophe Galtier est tournée. Quantitativement et qualitativement, c'est quand même moins bon...

« Lille bâtit une équipe sérieuse mais... »

Aujourd'hui, je ne vois plus le LOSC s'immiscer dans la course au titre ou titiller les gros. Cabella, Bayo, c'est bien mais on n'est plus dans le Osimhen, dans le Renato Sanches... Lille bâtit une équipe sérieuse mais avec des moyens revus à la baisse et des ambitions en conséquences.

Je me dis quand même que, pour Lille, la saison sera difficile. Par parce que le Mercato est raté non, mais à cause de la concurrence. Monaco se renforce, Lyon retrouve du caractère avec le retour de grands joueurs (Lacazette, Tolisso), Nice va muscler son effectif après avoir acté le retour de Lucien Favre, Rennes est toujours aussi fort même s'il se reconstruit une charnière centrale... Toutes ces équipes-là me paraissent au dessus du LOSC sur le papier. On se dirige tout droit vers un championnat à deux vitesses et je vois plutôt ce Lille dans la partie basse du haut de tableau. »