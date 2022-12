LOSC – Le bilan de Denis Balbir : « Agréablement surpris par les Dogues »

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

« Si le LOSC n'est pas encore complètement revenu au premier plan (7e de Ligue 1 avec 26 points), je trouve quand même que les Dogues ont montré des choses intéressantes sur les 15 premières journées. On a revu en jambe des éléments qui étaient éteints en fin de saison passée : les Jonathan David, les Jonathan Bamba...

« Cabella me fait un peu penser à Mickaël Pagis ou à Jérôme Leroy »

Je trouve que Lille a plutôt bien digéré l'intersaison et le changement de coach avec l'arrivée de Paulo Fonseca. Le Portugais est arrivé avec ses idées et cela commence à porter ses fruits. L'an dernier, quand Lille gagnait, c'était sur des scores étriqués. Aujourd'hui, on a retrouvé de l'allant, des buteurs, des sensations... Ce Lille me fait penser à ses belles devancières. Sur la deuxième partie de saison, le LOSC peut devenir une des surprises de la Ligue 1. Je suis agréablement surpris parce que je m'attendais vraiment à ce que Lille passe une saison dans le ventre mou.

Si le LOSC donne autant de signe d'espoir à ses supporters, c'est aussi parce qu'il profite de quelques choix pertinents au Mercato. Je pense notamment à Rémy Cabella, qui a retrouvé son meilleur niveau à 32 ans après quelques mois mitigés à Montpellier. Ce joueur me fait un peu penser à Mickaël Pagis ou à Jérôme Leroy. C'est quelqu'un de décisif, d'élégant, de créatif... Il se marie parfaitement au jeu prôné par Paulo Fonseca et aux joueurs de talent qu'il a autour. La mayonnaise a vraiment pris dans cet effectif ».