« Dimanche, le LOSC a fait un pas vers le podium en allant s'imposer sur la pelouse de Rennes (1-0), l'un de ses poursuivants les plus dangereux. Pour moi, ce n'est pas vraiment une surprise, Lille dispose d'un effectif pléthorique, en qualité et en quantité, avec du sérieux et de l'expérience. Que ce soit avec la colonie turque, l'inamovible capitaine José Fonte ou l'excellent Mike Maignan dans les buts. Ce Lille respire vraiment la sérénité, avec un entraîneur rompu aux matches de Ligue 1.

La chance du LOSC, c'est que malgré tous les bouleversements récents, il y a une stabilité. Le changement de direction avec la nomination d'Olivier Létang à la place de Gérard Lopez n'a pas eu d'effet sur le sportif. Au contraire. On dit que Lille est moins clinquant en 2021 mais il fallait le faire que d'aller gagner à Rennes face à un concurrent direct. Ce LOSC est capable de gagner 1-0 sans prouver grand-chose. C'est aussi le signe des bonnes équipes.

« Lille, un adversaire que Paris doit prendre au sérieux »

On n'est pas obligé de jouer comme le grand Barça et de gagner 4-0 à l'extérieur. Une équipe fantastique est aussi une équipe qui sait gagner petit ses grands matches. Oui, il y a peut-être moins de génie et de talent qu'à Monaco mais c'est un adversaire que le PSG doit vraiment prendre au sérieux dans sa course à l'Europe.

Il ne faut pas non plus oublier qu'au Roazhon Park, les Dogues jouaient sans Burak Yilmaz devant et avec Renato Sanches sur le banc. Ce n'est pas donné à tout le monde de savoir gagner sans ses leaders techniques. Lille l'a fait à Rennes comme l'OL l'a fait sans Paqueta et Aouar à Saint-Etienne. Cette saison, le PSG ne pourra pas se reposer sur ses lauriers en Ligue 1... Et cela donne du charme à cette saison difficile.

Le foot français est certes dans la grisaille avec le virus, les finances dans le dur, les problèmes de diffuseur mais il est vraiment passionnant au niveau du suspense. Oui, le PSG a virée en tête depuis deux journées mais il n'est pas détaché et il y a de vrais concurrents. Pour moi, c'est un match à quatre avec Monaco, que je vois être incroyable en deuxième partie de saison avec l'apport de Krépin Diatta et qui est en capacité de revenir sur le trio de tête. En 2021, Paris est en danger. Face au champion, le LOSC, l'OL et Monaco proposent de vrais collectifs. Des collectifs sans doute mieux huilés qu'au PSG quand les « quatre fantastiques » ne sont pas là. »