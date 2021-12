Manchester United â€“ L'oeil de Denis BalbirÂ : Â«Â CR7 chez les Red Devils, la boucle est bouclÃ©eÂ Â»

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

« Pour la première fois depuis de longues années, Cristiano Ronaldo ne figure pas dans le Top 5 au classement du Ballon d'Or. C'est un gros tremblement de terre sur la planète football et un signe que les temps sont en train de changer. Pour autant, ce n'est pas l'image que je garde de l'année 2021 du Portugais.

Pour moi, l'image frappante de l'année de CR7, c'est sa signature en août à Manchester United. On l'annonçait à Manchester City. On s'est dit : « Voilà, regardez-le, il est en fin de cycle, il va trahir son histoire et prendre l'argent chez l'ennemi intime du club qui l'a vu se révéler au plus haut niveau... » La réponse de Cristiano Ronaldo est magnifique. Il a choisi le cœur à la raison. Même s'il n'a pas signé gratuitement chez les Red Devils, c'est quand même la boucle qui est bouclée.

« L'image de CR7 avec ce maillot mythique, ça en jette quand même... »

Même s'il a démarré au Sporting, c'est Manchester United qui a vraiment vu naître le Cristiano Ronaldo qui nous régale depuis presque deux décennies. Il revient avec un pari compliqué : celui de redonner vie à l'ancien club de Sir Alex Ferguson. Ce n'est pas toujours simple, il y a eu des trous d'air, mais, même à 36 ans, il arrive encore à porter parfois son équipe à bout de bras.

Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo évolue dans un Manchester United plus faible que ses prédécesseurs mais il tente de faire bouger les lignes. L'image de CR7 avec ce maillot mythique, ça en jette quand même... United verra les huitièmes de la Ligue des Champions et l'expérience de Cristiano sera importante au nouvel entraîneur Ralf Ragnick pour tenter d'aller le plus loin possible. Je pense que, de par son aura, il apporte encore beaucoup au niveau du groupe. Encore aujourd'hui, il symbolise une énorme force ».