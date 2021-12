Mercato L1 – L'oeil de Denis Balbir : « La CAN va forcer certains clubs à agir »

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine

« Le Mercato d'hiver ouvrira ses portes le 1er janvier. A quoi faut-il s'attendre ? Selon les premiers échos qu'on peut avoir encore partout, ce sera un Mercato de grande rigueur, sans folie. Malgré tout, cet hiver, il y a un vrai facteur à prendre en compte : celui de la Coupe d'Afrique. Certains clubs comme l'ASSE, le FC Metz ou encore l'OL vont perdre du beau monde durant un mois... Et cela va sans doute les forcer à ouvrir le porte-monnaie.

La CAN va fortement handicaper des équipes qui devront réagir rapidement. Même si la compétition ne dure qu'un mois, certains clubs ne peuvent déjà plus se permettre de laisser trop de terrains à la concurrence en Ligue 1. Cela peut donner un début du mois de janvier assez actif. Je m'attends à un Mercato de prêts, avec des joueurs qui jouent peu dans leurs clubs qu'on va essayer de relancer ici ou là...

Qu'on soit ambitieux ou en danger dans la course au maintien, on se dit que ça peut valoir le coup de corriger l'effectif avec une ou deux arrivées pour au moins colmater les brèches et pourquoi pas amener une concurrence nouvelle ? C'est évident que, vu la situation économique des clubs, on verra pas de gros transferts sur ce mois de janvier mais on peut s'attendre à quelques Mercatos intelligents ici ou là ».