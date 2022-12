OGC Nice – Le bilan de Denis Balbir : « Une équipe qui m'a beaucoup déçu »

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

« Forcément, quand on pense à l'OGC Nice, on dresse un bilan en demi-teinte. Compte-tenu de ses ambitions, c'est une équipe qui m'a beaucoup déçu avec un Kasper Schmeichel dont on attendait monts et merveilles mais qui n'arrive pas à s'acclimater à la Côte d'Azur. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment l'ancien gardien de Leicester City peut être aussi bon avec le Danemark et aussi mauvais avec son club.

« Je suis déçu pour Lucien Favre »

Je suis également déçu pour Lucien Favre, qui est vraiment un entraîneur que j'admire de par les idées qu'il prônait sur les bancs allemands. A Nice, dans le projet d'Ineos, je le trouve trop rigide, en décalage avec son vestiaire. Après un temps de réflexion de sa direction, il a été confirmé à son poste à la trêve mais ce fut très chaud pour lui. J'espère que les joueurs auront envie de suivre sa feuille de route. Pour l'instant, ce n'est pas le cas...

Malgré les grands noms comme Aaron Ramsey et d'autres, Nice n'y arrive pas. Je suis triste pour Gaëtan Laborde qui a complètement disparu de la circulation alors qu'il a été un temps aux portes de l'équipe de France avec le Stade Rennais. L'OGC Nice a reconstitué son tandem avec Andy Delort et pourtant ça ne prend pas... Cela commence à faire beaucoup de difficultés. Nice a mis bout à bout bon nombre d'individualités pour asseoir à la table des grands clubs. Aujourd'hui, on n'a pas encore à faire à une grande équipe ».