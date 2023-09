OL - L’œil de Denis Balbir : « À Lyon, c’est le bordel »

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

« Sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure, on peut légitimement penser que le naufrage d’OL – PSG (1-4) sera la dernière de Laurent Blanc sur le banc de Lyon. Je suis quand même déçu pour lui car on parle d’un coach qui a fait ses preuves à Bordeaux, chez les Bleus et au PSG. Quelqu’un qui a aussi été un grand joueur même s’il faut séparer le technicien du joueur qu’il était… Je ne vois pas Laurent Blanc être encore en poste après la trêve internationale alors que l’OL est aujourd’hui dernier de Ligue 1 après quatre journées.

Je suis très inquiet pour Lyon. Cela me fait mal de voir un club comme ça, avec le passé qui est le sien, s’écrouler de cette façon. L’OL est aujourd’hui en perdition ! En perdition sur le terrain avec sa défense poreuse, avec son recrutement catastrophique, avec ses départs non appropriés comme celui de Barcola. En perdition en coulisses avec les polémiques Aulas – Textor, la saisie des comptes et le feuilleton à la Dallas …

« Textor est en train de tuer l’âme du club »

Le climat autour du club n’est pas bon. Quand les clubs sont aux mains d’investisseurs étrangers, cela peut bien se passer comme avec RedBirds à Milan mais aussi franchement tourner au vinaigre… et c’est malheureusement ce qui se passe à Lyon. Je me demande si John Textor n’est pas le pire repreneur possible. Ce que je lui reproche ? De n’avoir aucune parole, d’avoir éconduit Jean-Michel Aulas deux ans avant la date prévue sans aucune élégance et sans prendre en compte l’histoire du club.

A l’instant t, c’est un rachat catastrophique et le repreneur est catastrophique dans sa communication. Quand on écoute le discours du président délégué (Santiago Cucci, NDLR), on a l’impression que le football est la dernière roue du carrosse et qu’il n’y connait rien. Après tant de travail, d’énergie et tant d’amour, je n’arrive pas à comprendre comment Jean-Michel Aulas a pu laisser les clés du club à ces gens-là. Tout est en train de partir en fumée. Malgré son apport financier, John Textor est en train de tuer l’âme du club. Excusez-moi du terme mais, aujourd’hui, à Lyon, c’est le bordel ! Et malheureusement, ça rejaillit sur le sportif.

Même si on n’en est qu’à quatre journées, je n’ai pas peur de le dire : l’OL est une équipe taillée pour jouer le maintien. C’est quand même dramatique quand vous pensez aux supporters lyonnais et comment ils ont été gâtés depuis 20 ans. L’ADN de compétiteur n’est plus là. L’OL de 2023-24, c’est une équipe qui baisse la tête, courbe l’échine et fait des erreurs de débutants défensivement. Lyon est devenu un club de seconde zone et c’est très dommageable pour le foot français ».

