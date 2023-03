OL - L'oeil de Denis Balbir : « À part Lacazette, il n'y a pas grand chose... »

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

« Encore accroché par Nantes vendredi dernier (1-1), l'OL continue sa saison dans le ventre mou. Dans le contenu, ce fut encore très compliqué pour les Lyonnais. A la sortie d'Alexandre Lacazette, il ne s'est d'ailleurs plus passé grand chose... Comme Jean-Michel Aulas, on en vient à s'inquiéter d'un déclassement durable de Lyon en France. A son échelle et avec des ambitions moindres, l'OL est dans la même situation que le PSG. Une reconstruction profonde est nécessaire pour redynamiser un projet qui ne prend pas.

« Faire table rase et ne garder que les joueurs impliqués dans le projet »

Quand on a le vécu européen de Lyon et qu'on a passé tant d'années de suite en Coupe d'Europe, c'est forcément difficile à vivre. On a du mal à encaisser qu'il faut tourner la page. Pourtant, il faudra bien tourner la page... Aujourd'hui, à part Alexandre Lacazette, qui marque but sur but et est le leader de cette équipe, il n'y a pas grand chose derrière. Il va falloir faire table rase et ne garder que les joueurs impliqués dans le projet. Quitte à réduire la voilure et à accepter d'avoir deux ou trois années à lutter pour la 5ème ou la 6ème place en affichant réellement cette ambition et en ne parlant plus du podium.

L'OL n'a pas tout perdu. Au fond de lui, il a encore l'ADN de l'Europe. Il y a aussi un gros stade, les meilleures infrastructures de France, un entraîneur d'envergure avec Laurent Blanc... Il y a quand même des arguments pour rejoindre ce club. Maintenant il faut trouver les joueurs qui adhèrent au projet et qui ont le talent pour faire la différence en Ligue 1. Cela demande de travailler sérieusement en coulisses.

« La Coupe peut être la bouée de sauvetage de Lyon »

Ce n'est pas franchement une surprise car cela fait quelques semaines déjà qu'on le dit : l'OL joue toute sa saison sur la Coupe de France. Aujourd'hui, dans l'esprit des joueurs et vu l'écart en championnat, il n'y a réellement que le déplacement à Nantes du 5 avril prochain. En Ligue 1, certains ont d'ailleurs lâché, jouent avec moins de sérieux et moins d'envie. Si ces derniers pensent que ce genre d'attitude échappera aux recruteurs quand ils souhaiteront partir, tant pis pour eux …

En tout cas, pour en revenir à la Coupe, bien sûr que cela peut être la bouée de sauvetage de Lyon. Non seulement il y a un trophée au bout mais il y a aussi l'Europe à la clé. Vu la saison catastrophique de l'OL, ce serait à moindre mal que de disputer la phase de poule de la Ligue Europa. Au delà de mettre fin à une disette de onze années sans titre, cela changerait beaucoup de choses de soulever la Coupe de France. Ne serait-ce qu'au niveau du budget qu'il faudra bâtir pour la saison 2023-24. Pour attirer des bons joueurs, c'est aussi plus facile ! »