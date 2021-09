OL – L'oeil de Denis Balbir : « Boateng ? Un signal de l'Etat-major lyonnais »

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

« A l'issue du Mercato, l'OL a enregistré la signature de Jérôme Boateng (ex-Bayern Munich) et on peut difficilement dire qu'il s'agisse d'un mauvais coup. Lyon avait besoin d'un cadre pour stabiliser la défense. On connait le vécu, les qualités et le charisme de Boateng. C'est quand même une sacré carte de visite qui débarque en Ligue 1. On sent dans son discours une envie de bien faire. En espérant que ce soit un diffuseur d'ondes positives pour l'équipe de Peter Bosz. Surtout après l'épisode Marcelo qui a pas mal défrayé la chronique ces dernières semaines.

En tout cas, la fin du Mercato de l'OL est un signal de l'Etat-major lyonnais. En ce début de saison, autant sportivement que dans les choix, le club pédalait un peu dans la choucroute. Avec Emerson Palmieri, Xherdan Shaqiri et désormais Boateng, Lyon montre qu'il ne veut pas en rester là. Ce trio peut être l'éclaircie pour atteindre les ambitions fixées qui sont quand même très hautes sur la scène française et européenne. Lyon a fait un marché ciblé mais très intéressant.

« Le Mercato serait presque réussi s'il ne manquait pas un buteur »

Le Mercato en serait presque réussi s'il ne manquait pas un buteur. Est-ce que Lyon peut jouer sur plusieurs tableaux avec l'effectif actuel ? Cela me semble quand même un peu juste au niveau de l'efficacité offensive...L'OL voulait Sardar Azmoun et cela n'a pas pu se faire avec le Zenith. Il y a aussi eu la piste Gaëtan Laborde finalement soufflée par Florian Maurice au Stade Rennais. C'est vraiment dommage car je pense que Laborde aurait fait du bien. C'est un joueur que j'aime beaucoup : un grand attaquant, combatif, discipliné tactiquement, réaliste... Laborde aurait pu être une recrue importante pour Lyon par sa connaissance de la Ligue 1 et ses qualités. Je reste persuadé qu'il se serait fondu rapidement dans le moule.

Cet été, l'OL a quand même perdu Memphis Depay, un joueur important aux Pays-Bas et désormais au FC Barcelone. On ne remplace pas un joueur de cette trempe en un claquement de doigt. Depay avait son style à lui et Lyon ne pouvait pas le remplacer à l'identique. Peut-être qu'il aurait fallu trouver un complément dans un autre style : un combattant, quelqu'un de costaud à 15 buts par saison... Est-ce que cela peut à nouveau être Moussa Dembélé ? Le départ de Memphis semble le libérer. A voir si ça se confirme sur la durée mais sur les deux derniers matchs, il est sorti de l'ombre depuis qu'il a été à nouveau installé seul à la pointe de l'OL. Lyon est de toute façon parti sur le pari de faire avec ses hommes en place jusqu'en janvier. Ensuite on verra si ce sera suffisant ou s'il faudra faire un ajustement au Mercato d'hiver... »