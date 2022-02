OL - L'oeil de Denis Balbir : « Bosz a fait des choix forts mais avait-il le choix ? »

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

« L'OL a battu Nice dans le choc de samedi soir (2-0). Une victoire convaincante des Gones avec des choix forts de Peter Bosz, notamment la mise à l'écart du champion du Monde allemand Jérôme Boateng. Oui, c'était des choix très forts... En même temps le Néerlandais avait-il vraiment le choix ? Pour lui, c'était compliqué de ne rien faire après la défaite contre Monaco. Peter Bosz ne pouvait pas se permettre de jouer l'immobilisme. S'il n'avait pas fait de choix forts peut-être que le choix fort aurait été celui de Jean-Michel Aulas de se séparer de lui.

« Les recrues Ndombélé et Faivre ont amené un souffle nouveau »

Aujourd'hui, l'OL est revenu à la 7e place, à portée des places pour l'Europa League et avec encore un doux espoir de podium. Lyon conservant sa culture de la gagne et son ambition intacte, ce n'est pas complètement impossible même si ce sera difficile et qu'il faudra faire une série. Le match de Nice montre que les Lyonnais sont sur la bonne trajectoire. Face à un adversaire redoutable tactiquement, l'OL a affiché un visage séduisant. En espérant que l'irrégularité chronique de cette équipe ne la rattrape pas avec la phase finale de la Coupe d'Europe qui rattrapera Lyon en mars...

Face à Nice, les recrues Tanguy Ndombélé et Romain Faivre ont réalisé des débuts prometteurs. Ils ont amené un souffle nouveau aux joueurs déjà présents. On peut légitimement penser que les choix qui ont été faits au niveau du recrutement sont les bons. On voit aussi des jeunes comme Castello Lukeba qui confirment. Les supporters étaient inquiets du départ de Guimaraes mais les premières réponses ont été bonnes. A confirmer sur la durée. A Lyon plus qu'ailleurs, on sait très bien que le vent peut vite tourner. Après Marseille, on pensait l'OL sur une bonne trajectoire et il a déçu à Monaco (0-2).

« Objectif : 4 à 6 points face à Lens et Lille »

On a beaucoup insisté sur la rudesse du calendrier de l'OL sur ce début d'année 2022 avec les chocs contre Paris, Saint-Étienne, Marseille, Monaco, Nice, Lens et Lille qui s'enchaînaient. On en est à 13 points sur 18 avant les deux rencontres face aux Nordistes. Prochaine étape : le RC Lens. Ce ne sera pas simple mais les Sang et Or ne brillent pas non plus par leur régularité ces derniers temps. Lyon peut ramener des points de Bollaert. Si l'OL prend quatre ou six points sur ces deux matchs en incluant la réception de Lille, tout redeviendra jouable. Il y a quelques semaines, l'Europe paraissait encore un doux rêve. Non seulement on se dit aujourd'hui que c'est tout à fait possible mais je pense aussi que les joueurs ont cette envie en eux. L'OL est l'équipe la plus régulièrement présente sur la scène européenne depuis plus de deux décennies. Ce n'est peut-être pas cette année que ça prendra fin... »