OL – L'oeil de Denis Balbir : « Ce Lyon est vraiment une grande question »

« Ce Lyon est vraiment une grande question. Peter Bosz était arrivé dans la Capitale des Gaules avec de bonnes idées et des intentions. On attendait aussi beaucoup de Juninho de par son aura de grand ancien et par la maturité qu'il avait acquise en deux saisons au poste de directeur sportif. Au final, Bosz galère et Juni s'en va.

« Heureusement que ce club dispose d'un ADN européen hors du commun »

Sur le papier, l'OL a pourtant des joueurs de qualité. Anthony Lopes est revenu à son meilleur niveau, Houssem Aouar montre un potentiel international, Léo Dubois est lui déjà chez les Bleus, il y a Lucas Paqueta... Malheureusement pour Lyon, la défense souffre toujours autant malgré le changement de certains joueurs. Malgré les arrivées du champion d'Europe Emerson Palmieri et d'un joueur avec un gros CV comme Jérôme Boateng.

Cette saison plus que jamais l'OL est irrégulier. Lyon est également de moins en moins spectaculaire. Heureusement que ce club dispose d'un ADN européen hors du commun qui lui permet de se transcender les jeudis soir. L'Europa League, c'était vraiment l'éclaircie du début de saison. Les détracteurs de Lyon diront que le groupe était facile. Il faut quand même les aligner les 16 points sur 18. C'est une performance rare pour un club français en phase de groupe. Surtout avec une équipe qui se cherche toujours. Bien sûr que l'OL a besoin de corriger le tir en Ligue 1. En est-elle capable sur la deuxième partie de saison ? C'est l'avenir qui nous le dira... »