OL – L'oeil de Denis Balbir : « Cette équipe est uniquement attirée par la lumière »

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine

« Encore une fois, l'OL a joué un match de Coupe d'Europe dimanche soir face à Paris (1-1). On connait cette équipe de Lyon. Malheureusement pour eux, les autres clubs aussi. Cela fait quelques mois voir quelques années que cette équipe est attirée uniquement par la lumière et ne se motive que pour ça. C'est embêtant pour une compétition en fil rouge comme la Ligue 1 où il faut savoir exister sur la durée. Cela montre aussi que l'OL aurait pu mieux faire. Que ce soit contre le PSG hier ou contre les autres équipes depuis le début de la saison.

Cette saison, l'OL aura sorti deux beaux matchs contre le PSG. Deux matchs mal payés avec seulement un point pris sur six. Déjà à l'aller, Lyon avait marqué les esprits avec un bon Lucas Paqueta avant de se faire rejoindre injustement et de s'écrouler sur la fin. Cette fois, l'égalisation parisienne est plus logique mais cela reste un bon match. Est-ce que cela peut être un acte fondateur ? Est-ce que l'OL peut s'offrir une belle deuxième partie de saison et revenir dans un haut de tableau promis à lui échapper ?Je ne sais pas... Lyon est capable de tout : du meilleur comme du pire. L'OL est une équipe de défi. Ce club s'en est sorti comme ça, à plusieurs reprises, sur des sprints finaux difficiles.

« A Peter Bosz de changer les choses »

Il faudra une deuxième partie de saison extraordinaire et que d'autres s'écroulent. C'est possible mais c'est quand même dommageable d'avoir ces deux visages et d'attendre d'être au pied du mur pour réagir. La chance de Lyon, c'est d'enchaîner après Troyes sur le derby face à l'ASSE, Monaco et probablement l'OM. Des matchs en pleine lumière où l'OL affichera sans doute son visage d'européen. C'est peut-être plus facile pour eux que d'affronter tous les clubs du ventre mou du championnat.

A Peter Bosz de changer les choses. Il faut faire comprendre à cette équipe que tous les matchs doivent être joué avec la même envie que celui face à Paris. Sans ronronner, avec ce même esprit de révolte. Lyon a quand même un effectif : Lucas Paqueta est extraordinaire, il y a un potentiel, des jeunes... Il faut se dire que la série de matchs qui vient peut mettre l'OL en jambes pour la suite de la Ligue Europa ».