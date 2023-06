OL - L'oeil de Denis Balbir : « Lyon est en train de rater certains coups par absence d'interlocuteurs »

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

« Alors que le passage de John Textor devant la DNCG n'est prévu que pour le 28 juin, le projet de l'OL n'a jamais paru aussi flou. A Lyon, on était habitué à l'hypercommunication de Jean-Michel Aulas pour tracer la route de l'intersaison. Là, c'est silence radio ! A son arrivée, John Textor a essayé de vendre du rêve. Dans les faits, c'est davantage l'inquiétude qui prédomine aujourd'hui alors qu'on dit qu'il manque 60 M€ pour boucler le budget. A priori, Laurent Blanc est censé être l'entraîneur de cette équipe mais sinon on peut s'interroger sur le reste du projet. Le responsable du recrutement (Matthieu Louis-Jean) vient tout juste d'être nommé alors qu'il a un rôle central à jouer. Il y a un flou sur les contours de l'effectif. Lyon prend aussi du retard dans son recrutement et est en train de rater certaines opportunités par absence d'interlocuteurs (Louis-Jean est encore sous contrat à l'OM jusqu'au 30 juin, NDLR). On est quand même le 19 juin et on s'aperçoit que tous les grands clubs français naviguent à vue dans le brouillard. C'est un très mauvais signal donné au championnat. Il ne faut pas s'étonner que certains joueurs cherchent une porte de sortie...

« Je comprends que ce passage devant la DNCG fasse trembler les supporters lyonnais »

Pour la première fois depuis longtemps, on se demande bien ce qui peut se passer pour l'OL devant la DNCG. Ceux qui pensent que parce que c'est l'Olympique Lyonnais il ne se passera rien insultent le gendarme financier français. Lyon est un club comme un autre et il n'est pas à l'abri d'une sanction du type encadrement de masse salariale ou limitation des indemnités de transferts. Il faudra vraiment que John Textor arrive avec des arguments et de vrais engagements. Je comprends que ce passage devant la DNCG fasse trembler les supporters lyonnais.

Toutes ces incertitudes sont handicapantes pour la saison prochaine. A Lyon, où l'on a quasiment tout raté la saison passée – absence de qualification européenne, éviction du président Aulas - et où la seule satisfaction est la renaissance d'Alexandre Lacazette, la situation commence vraiment à devenir problématique. Il ne faudrait pas qu'à cause d'un retard à l'allumage l'OL soit contraint de limiter ses ambitions à une simple place dans le ventre mou. Un club comme Lyon, qui a l'ADN européen, ne peut pas se permettre de vivoter ».

