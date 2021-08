OL – L'oeil de Denis Balbir : « On a mis trop de temps à cerner les besoins de Peter Bosz »

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

« Dimanche, l'OL a été humilié sur la pelouse du SCO Angers (0-3). Une lourde défaite qui met en lumière le gros problème de Lyon actuellement : les difficultés de Peter Bosz à imposer sa patte avec cette effectif. On a trop vu les choses de manière idéale en se disant qu'il allait répéter ce qu'il était parvenu à faire l'Ajax Amsterdam. On s'est enthousiasmé sur le discours et aujourd'hui on est face à une réalité : ce n'est pas simple de « fabriquer » une équipe pour offrir du beau jeu.

« L'équipe est méconnaissable »

Quand on perd des points de manière aussi nette à Angers, c'est un premier signal d'alarme. Il faudra vite rectifier le tir. Un seul point en deux matchs à Lyon, c'est déjà être très en retard sur le tableau de marche. Ce qui ne va pas aujourd'hui à Lyon ? J'ai l'impression que, dans la manière, au niveau de ce qui se passe dans la tête des joueurs, rien n'est clair... Y a-t-il des habitudes à prendre avec la nouvelle façon de travailler sous Peter Bosz ? C'est probable. En tout cas, l'équipe est méconnaissable. Elle tâtonne, elle est nerveuse, elle fait des erreurs grossières, manque d'envie. L'essemble est très décevant.

Pour moi, l'équipe manque de qualité à certains postes. Peter Bosz veut relancer en jouant court, au sol, en partant de derrière. La défense manque peut-être de capacités techniques pour ça. Un souci qui engendre des pertes de balle et des buts casquettes. Les carences défensives rhodaniens ne datent pas d'hier. Est-ce que Peter Bosz pensait pouvoir changer les choses directement en arrivant en se basant sur ses seules idées ? N'a-t-il pas surrestimé l'effectif lyonnais ? Peut-être que si. A mon sens, l'OL aurait dû se renforcer bien davantage. L'équipe n'est pas bâtie pour les ambitions affichées par Lyon en ce début de saison.

« Shaqiri ? Il n'a pas non plus l'aura d'un Memphis Depay... »

A l'OL, il y a un vrai manque d'anticipation et ça se voit. Au 15 août, Lyon aurait dû avoir son effectif au complet ou quasiment. Aujourd'hui, il y a un vrai retard par rapport à des clubs comme Monaco, Nice, Rennes ou Marseille. Il y a des manques dans chaque ligne. On a mis trop de temps à cerner les besoins de l'entraîneur, à tenter d'y répondre avec les moyens à disposition... Aujourd'hui, on parle d'une possible arrivée de Xherdan Shaqiri (Liverpool). Pourquoi pas ? C'est un bon joueur, avec un peu d'expérience. Maintenant il n'a pas non plus l'aura d'un Memphis Depay. C'est difficile de savoir à l'avance ce qu'il pourra apporter à Lyon. En tout cas, Shaqiri, c'est un nom, un palmarès. Pour moi, c'est un pari. Il est un peu risqué mais si ça peut permettre à Lyon de sortir de l'ornière ... »