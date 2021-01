OL – L'oeil de Denis Balbir : « Si Lopes doit mettre le genou dans le derby... »

« Dimanche soir, l'OL a été surpris sur sa pelouse par le FC Metz (0-1) et a perdu la tête de la Ligue 1. Depuis le début d'année 2021, Lyon est un peu moins bien et on remarque que cette baisse de performance est aussi liée à celle de Lucas Paqueta. Avec lui, Lyon montrait un visage différent. Il était le porte-drapeau de ce Lyon flamboyant qui avait fait une nette remontée au classement.

Là, l'OL pioche un peu et lui aussi. Maintenant, ça reste Lyon avec toutes les valeurs que cette équipe peut avoir. C'était perceptible dans les mots de Rudi Garcia après Metz : il y a une vraie vexation après la défaite contre Metz. Une réaction est attendue pour le derby. Dans la course au titre - ou au moins aux places européennes - face à Paris, Lille, Monaco et Rennes, les points perdus doivent être rattrapés.

« Lopes est à l'image de l'OL, une contreperformance n'est là que pour le motiver »

Je ne pense pas que l'OL aura besoin d'aller chercher très loin pour se remotiver. Lyon sait gérer l'ambiance de ces derbys. Sur le papier, entre un Lyon quasiment au complet (à l'exception de Lucas Paqueta suspendu) et un Saint-Etienne décimé, ça s'annonce quand même déséquilibré. On verra qui sera présent du côté de l'ASSE, qui ne sera pas trop éprouvé par le virus pour pouvoir jouer... Sur ce match, on attendra de Lyon qu'il retrouve son allant et surtout son assise défensive. En ce moment, c'est une vraie faiblesse à l'OL. Je n'ai pas compris la sortie d'Anthony Lopes sur le but de Leya Iseka contre Metz. Le gardien lyonnais est à contretemps.

Est-ce qu'il y a aujourd'hui un problème avec le gardien de Lyon ? On le sent aujourd'hui fragilisé dans ses sorties. Depuis la polémique d'Angers, Anthony Lopes sort moins souvent genou en avant de peur d'être sanctionné. Maintenant je pense que son genou, il le remettra quand il y aura le derby... Son problème me paraît éphémère. C'est un gardien habitué au haut niveau, habitué à tendre le dos face aux critiques autour de son style explosif, de son gabarit.

Il a une personnalité qui fait qu'il est souvent au centre des polémiques. On ne va pas faire le laïus de toutes les histoires dans lesquelles il s'est retrouvé. De Metz à Everton en passant par Marseille ou Bastia, on peut comprendre qu'il énerve du monde. Moi le premier. Maintenant il est à l'image de l'OL. Une contreperformance n'est là que pour le motiver. Je m'attends à ce qu'il sorte un match de feu dans le derby face à Saint-Etienne. Et croyez-moi, s'il faut sortir et mettre le genou, il va le mettre... »