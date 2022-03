OL - L'oeil de Denis Balbir : « Un certain manque de psychologie au niveau de l'arbitrage »

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

« Cette défaite de l'OL face au LOSC fait mal dans la course à l'Europe. Avant de parler de l'arbitrage, qui est un vaste sujet de débat, revenons sur le match des Lyonnais. Une nouvelle fois, l'OL n'a pas été extraordinaire défensivement en concédant un but sur sa seule occasion. Encore une fois, Léo Dubois était dépassé, le milieu a été quelconque et l'attaque moyenne si l'on excepte Lucas Paqueta, le seul à avoir réellement répondu présent contre Lille. Romain Faivre a certes amené de l'activité sans être réellement dangereux. Moussa Dembélé a touché très peu de ballons... C'est trop peu.

« Pour moi, Lyon est à sa place »

Avec Lyon, on reste dans l'interrogation. Après 26 journées, on ne peut pas vraiment dire que cette dixième place n'est pas méritée. Pour moi, Lyon est à sa place. L'OL ne parvient pas à rivaliser dans la régularité avec des équipes de son calibre. Petit à petit, le club rentre dans le rang. En espérant que la Coupe d'Europe et le match de Porto insuffleront un nouveau souffle mais je ne vois pas comment cet OL pourra finir en trombe. Aujourd'hui, il y a presque 10 points avec l'OM (9) et huit avec Nice (3e). Même s'il ne faut jamais enterrer une équipe avec la victoire à 3 points, cela s'annonce compliqué. Surtout que le contenu des rencontres est vraiment frustrant : bien par séquence, moyen le reste du temps...

« Le but est 100% valable et cela change beaucoup de choses »

Ce match fait aussi beaucoup parler du fait du but annulé pour Lucas Paqueta. Cela fait une attaque de plus sur l'arbitrage du week-end... Et c'est malheureusement compréhensible car validé par la VAR. A titre personnel, pour avoir regardé l'action, je ne comprends vraiment pas pourquoi on annule le but ? Si Léo Jardim a été excellent tout au long du match, il fait quand même une grossière erreur pour le coup. Derrière, il frappe la cuisse de Lucas Paqueta... qui marque dans le but vide. Si la rhétorique est de dire qu'il y a une faute du Brésilien sur le gardien, je dirais plutôt que les images montrent le contraire. Et je n'ai pas en mémoire un article du règlement qui fasse interdire un but si le portier reste à terre. Le but est 100% valable et cela change beaucoup de choses sur le résultat.

D'une manière plus générale, ce n'est malheureusement pas la seule polémique arbitrale du week-end : les cartons de Monaco, d'Angers, de Brest, de Metz, de Strasbourg – Nice... Cela fait beaucoup. Peut-être qu'il y a une nervosité des arbitres et des joueurs en cette fin de saison mais j'ai peur que ça n'aille pas en s'arrangeant avec les matchs à enjeu du sprint final, que ce soit dans la course à l'Europe ou au maintien. L'arbitrage sera épié et c'est aussi aux arbitres de se remettre cause. Pour moi, il y a un certain manque de psychologie ».