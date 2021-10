OL – L'oeil de Denis Balbir : « Une chance pour Lyon et la Ligue 1 d'avoir Paqueta »

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

« L'OL a battu Monaco samedi (2-0) et c'est en grande partie grâce à l'entrée de Lucas Paqueta. Ce joueur tente et réussit des choses incroyables. Ce qui est énorme avec lui, c'est l'état d'esprit. Après une trêve internationale où ils ont répondu à l'appel de leurs sélections, beaucoup de joueurs réclament du repos, se plaignent des cadences dans les journaux ou les conférences de presse, accusent le coup avec le décalage horaire... Lucas Paqueta était à Manaus au Brésil et le lendemain il demandait à jouer à 9000 km de là avec Lyon. Il voulait même être titulaire, ce que Peter Bosz ne lui a pas accordé aux vues des risques. Mais cette mentalité est quand même assez incroyable !

« Une part de vérité si l'on dit que Paqueta est la star du moment en L1 »

Lucas Paqueta a éclaboussé de toute sa classe le match. C'est un joueur déterminant, spectaculaire, efficace, extraordinaire... Aucun qualificatif n'est même à la hauteur tant ce joueur aime profondément le jeu. A Lyon, beaucoup de supporters pensent qu'il s'agit du meilleur joueur de Ligue 1 actuellement. Même si c'est difficile de comparer, je pense qu'il y a une part de vérité si l'on dit que Lucas Paqueta est la star du moment dans ce championnat de France. Ce joueur a vraiment toute la panoplie : débauche d'énergie, vision du jeu, technique, efficace... Pour moi, il n'est pas loin des meilleurs. Il est fabuleux à regarder jouer.

Aujourd'hui, l'OL devient ultra dépendant de Lucas Paqueta. Contre Monaco, on a vu deux visages de Lyon : un peu brouillon durant une heure sans lui, chatoyant sur les 30 minutes sur le terrain. Dans tous les cas, mieux vaut être dépendant d'un joueur hors normes que de ne pas l'avoir dans son équipe. C'est sûr que quand il n'est pas là, ça se voit. Maintenant on peut compter sur ses qualités physiques et mentales pour être régulièrement sur la pelouse. On se rend aussi compte qu'il encaisse finalement bien la pression malgré son échec au Milan AC. Sincèrement, je ne comprends pas qu'il n'a pas réussi en Italie. Cela montre combien l'environnement, la concurrence ou le style de jeu d'un pays ont un impact. Quelque part, c'est vraiment une chance pour Lyon et le championnat de France que cela se soit passé ainsi. Avoir des joueurs aussi exceptionnels, cela rehausse forcément la valeur de la Ligue 1... »