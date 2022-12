OL – Le bilan de Denis Balbir : « D'ores et déjà la grosse déception de la saison en L1 »

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

« Comment ne pas être déçu du bilan de Lyon, seulement huitième de Ligue 1 à la trêve et déjà distancé du train des Européens ? Avec le retour de Lacazette et de Tolisso, l'OL suscitait de grandes espérances. On se disait que, sans matchs de Coupe d'Europe tous les trois jours, cette équipe serait capable de bonnes choses. Episodiquement, ce fut bon. A d'autres moments, ce fut moins le cas avec une série noire fatale à l'entraîneur Peter Bosz, premier coach limogé cette saison en L1.

Laurent Blanc est arrivé pour remettre de l'ordre à Lyon. Sur ses premiers matchs, il a su trouver quelques remèdes défensifs. Suffisant pour relancer l'OL ? Lyon est toujours poussif. Pire, l'OL pourrait même se retrouver avec deux saisons de suite sans Europe. Vu le retard accumulé en seulement 15 matchs, la Coupe de France se présente déjà comme la dernière chance des Gones. Même si un nouveau championnat va démarrer, l'OL a vraiment besoin d'un miracle pour raccrocher le Top 5.

« Aouar symbole de la déchéance lyonnaise »

Lyon est d'ores et déjà LA grosse déception de la saison en Ligue 1. Une déception à tous les niveaux : dans le jeu produit par rapport à la qualité de l'effectif, dans la manière de défendre, dans l'envie de révolte. On attend également davantage l'utilisation de ce centre de formation qui fut si productif. Aujourd'hui, l'Académie sert plus à alimenter Nice ou Rennes qu'à l'épanouissement du projet OL.

Un joueur est d'ailleurs le symbole de cette déchéance lyonnaise : Houssem Aouar. On l'a vu très beau, très fort à ses débuts. Aujourd'hui, les espoirs ont laissé place à la déception. Depuis un an et demi, c'est même carrément une catastrophe. Comment peut-on avoir autant de ballon et proposer aussi peu de chose sur le pré ? Il représente à lui seul ce qu'est devenu l'OL... »