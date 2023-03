OM - L'oeil de Denis Balbir : « Alexis Sanchez ? Bien sûr qu'il faut le garder ! »

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

« Aujourd'hui, sur les joueurs en fin de contrat et en fin de prêt, il y a encore deux cas non tranchés du côté de l'OM : Alexis Sanchez, qui serait plutôt enclin à continuer l'aventure mais attend de savoir si le club sera en Ligue des Champions avant cela, et Nuno Tavares, qui devrait rentrer à Arsenal et ne sait pas de quoi sera fait son avenir. Dans mes chroniques, je prône souvent la stabilité comme meilleur des recrutements et ce n'est pas encore cette fois-ci que je vais déroger à cette règle. Si l'OM peut garder Alexis Sanchez et Nuno Tavares, il faut le faire !

« Alexis Sanchez est pour moi un joueur essentiel à l'OM »

Concernant Alexis Sanchez, on a toujours besoin d'un joueur de talent. S'il n'a pas toujours été décisif dans les gros matchs depuis son arrivée, cela reste un élément d'expérience avec un gros vécu en sélection et dans de très grands clubs. Son talent a aussi permis de faire la différence à des moments charnières cette saison. On l'a encore vu face à Reims où son doublé a permis aux Phocéens de faire un résultat face à un adversaire invaincu depuis six mois. L'OM a toujours besoin de ce genre de joueur capable de vous décoincer un match sur un coup-franc ou un coup de patte...

Des équipes françaises qui peuvent se reposer sur le talent d'un seul joueur pour faire la différence, il n'y en a pas des masses. Quand on a la chance de pouvoir compter sur un joueur de la trempe d'Alexis Sanchez, on fait tout pour le garder. Je reste persuadé que l'expérience du Chilienmais aussi serait importante au moment de retrouver la Coupe d'Europe. Pour moi, c'est un joueur essentiel à l'OM.

« Si les demandes d'Arsenal sont raisonnables, il faut garder Nuno Tavares »

Pour Nuno Tavares, qui a été très performant en début de saison mais a aussi connu de gros trous d'air, je comprends les interrogations. A titre personnel, je fais partie des gens qui sont davantage dans le pardon que dans la critique. Son super début de saison n'était pas anodin. Je ne pense pas que le talent du Portugais a disparu du jour au lendemain... Cela reste un jeune joueur et il est perfectible. Forcément, cela explique en partie son irrégularité.

Bien sûr, je ne sais pas si les paramètres économiques imposés par Arsenal permettront à l'OM de conserver Nuno Tavares. En tout cas, si les Gunners sont raisonnables sur leurs demandes, ce ne serait pas une mauvaise idée de stabiliser le poste de piston gauche avec un joueur qui connait déjà l'environnement. Quand on est déjà bien intégré dans la ville et dans l'équipe, c'est quand même un gros gain de temps. C'est toujours plus simple de repartir avec les mêmes hommes que de renouveler l'effectif à 50% chaque été en misant sur un espoir n'offrant aucune garantie... »