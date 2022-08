OM – L'oeil de Denis Balbir : « Alexis Sanchez va bonifier l'équipe »

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

« Dans un climat très crispé, Igor Tudor a réussi ses débuts officiels sur le banc de l'OM face à Reims (4-1). Ce n'était pas gagné pour le Croate, dont le nom avait été sifflé avant le match par le Vélodrome. A mon sens, l'ancien coach du Héllas Vérone a fait quelques choix bizarres. Heureusement pour lui, le résultat du match les a validé. Pour autant, tout n'est pas réglé pour Igor Tudor qui n'a remporté qu'un match à domicile face à une équipe rémoise ne comptant pas parmi les grosses cylindrées de L1 et fortement diminuée.

« Avec Tudor, Marseille a un entraîneur bizarre »

Comme beaucoup de supporters et certains joueurs, le choix Tudor m'interpelle. Je n'ai pas compris le choix de mettre Dimitri Payet sur le banc pour faire un avertissement. Parce qu'il s'était accroché avec son coach cette semaine, Mattéo Guendouzi a failli subir le même sort et ça aurait été bien dommage alors que l'ancien Gunner a encore été extraordinaire dimanche. Comme depuis son arrivée d'ailleurs... Marseille a un entraîneur bizarre, qui va au conflit, demande énormément d'efforts (même si, à mon sens, c'est normal!). A voir sur la durée. Tudor s'est évité un premier match à haut risque en gagnant contre Reims et en se plaçant déjà dans la roue d'un PSG qui s'annonce intouchable.

Ce que je retiens surtout de ce match, c'est que les nouvelles recrues ont brillé. Nuno Mendes et Jonathan Clauss ont été merveilleux dans les couloirs. Ils ont pris confiance et se sont mis les supporters dans la poche. Idem pour Luis Suarez qui s'est offert un doublé pour sa première entrée en jeu alors que beaucoup doutaient de ce choix de faire signer le Colombien. Tous les signaux sont au vert. Maintenant il faut confirmer. Pas seulement en Ligue 1 mais aussi lors de l'entrée en lice en Ligue des Champions. La bonne nouvelle c'est qu'avec Alexis Sanchez qui arrive, l'OM va disposer d'une nouvelle arme pour ne pas être ridicule dans la compétition.

« Je ne comprends pas la mise à l'écart de Bamba Dieng »

Attendu cette semaine, le Chilien a beaucoup à apporter à l'OM. Est-ce que cela peut être le « grantatakan » qui fera basculer le Mercato marseillais dans une dimension supérieure ? Peut-être... Pour l'OM et pour la Ligue 1, ce serait formidable de pouvoir compter sur une nouvelle étoile. Alexis Sanchez, c'est un nom, un palmarès, un CV, une expérience... Devant, il va amener de la tonicité, de la technicité. De par son vécu, il va bonifier l'équipe. Il peut permettre aux jeunes autour de lui de passer un cap. Dommage que l'OM a choisi de se passer sciemment des services de Bamba Dieng afin de le pousser vers la sortie. Je ne comprends pas la mise à l'écart du Sénégalais. C'est incroyable de laisser un joueur comme ça sur le banc. Maintenant c'est l'entraineur qui choisit... »