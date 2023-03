OM - L'oeil de Denis Balbir : « Avec l'arbitrage, Tudor fait un mauvais procès »

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

« Après le nul contre Strasbourg (2-2), Igor Tudor a encore dégoupillé contre l'arbitrage qu'il juge défavorable à l'OM. Cela fait deux fois en une semaine que le coach phocéen se plaint. Pour moi, il se trompe de combat et c'est un aveu d'impuissance. Personne ne demande à l'OM de se faire bouger comme ce fut le cas contre Annecy ou contre Strasbourg. Je ne vois pas en quoi l'arbitrage est responsable des deux buts concédés en deux minutes alors que l'OM mène 2-0 à la 88e minute d'un match. Même si l'équipe était en infériorité numérique, il y a pour moi un vrai problème de déconcentration.

Igor Tudor fait un mauvais procès. Il ne choisit pas les bonnes cibles. Pour moi, c'est en interne qu'il faut identifier les soucis. Il y a trop d'indiscipline. Les joueurs sont-ils usés physiquement et psychologiquement par les demandes du coach et de son plan de jeu très exigeant ? Peut-être... Et ça, ce n'est pas de l'influence de l'arbitre. Il serait bien de rester raisonnable et lucide sur les vrais problèmes.

« Marseille a manqué plusieurs balles de break dans la course à la deuxième place »

Dans tous les cas, c'est quand même dommage qu'à chaque fois que Monaco se fait accrocher, l'OM n'en profite pas. Ces dernières semaines, Marseille a manqué plusieurs balles de break dans la course à la deuxième place. Il ne faudrait pas le regretter alors que le RC Lens est revenu à deux points... Quand on sait l'importance d'une qualification directe, c'est quand même dommage d'avoir de tels coups de mou. Aujourd'hui, l'OM commence à douter et tout le monde peut les bouger. Surtout au Vélodrome.

Ces derniers temps, l'OM a perdu beaucoup trop de points à la maison. La force du Vélodrome et de son public est en train de changer de côté. Alors qu'on devrait jouer avec ce soutien, j'ai le sentiment que l'équipe est comme pétrifiée à domicile... Et pourtant le public est loin d'être impatient ou vindicatif cette saison. A 2-0 en fin de partie contre un relégable, il n'est pas normal de se rejoindre quand on a ce soutien populaire derrière. Je ne parviens pas à expliquer ce qui se passe sur le terrain avec cette équipe... »