OM - L'oeil de Denis Balbir : « Cristiano Ronaldo à Marseille ? Du domaine du rêve et de l'irréel »

« Dimanche, l'OM a facilement battu l'OGC Nice à l'Allianz Riviera (3-0). Marseille a réussi son premier test de la saison et d'un point de vue comptable, c'est presque parfait pour l'instant. Contre le Gym, les Phocéens ont nettement dominé les débats, inscrivant trois jolis buts. Il n'en reste pas moins que l'OM est encore attendu aux tournants quand le marathon de matchs va démarrer.

En l'espace d'une quinzaine de jours, il va y avoir la réception de Clermont, les voyages à Auxerre et Tottenham, le match face à Lille, Francfort... D'ici au 15 septembre, cela fait quand même de grosses échéances. C'est là que l'on verra si l'OM a le banc de ses ambitions, si l'effectif est réellement assez étoffé. C'est aussi là qu'on va vraiment pouvoir commencer à juger le travail d'Igor Tudor. Le Croate n'a pas encore été adopté par le public marseillais. Certains l'ont même critiqué. Je fais partie de ceux-ci car je n'ai pas compris tous ses choix. Mais le juge de paix le concernant ce sont les résultats et, pour l'instant, ceux-ci lui donnent raison. Surtout que la manière est là.

« Les débuts d'Alexis Sanchez ? C'est fantastique »

Parmi les premiers enseignements qu'on peut tirer des derniers matchs, il y a l'intégration et l'apport non négligeable d'Alexis Sanchez. Au delà de ses deux buts contre Nice, le Chilien s'est de suite fondu dans le plan de jeu et apporte une vraie plus-value aux Olympiens. Cela montre aussi que les très grands joueurs n'ont pas besoin de temps d'adaptation. Ses connexions avec Dimitri Payet ou Mattéo Guendouzi sautent déjà aux yeux. Démarrer comme il le fait dans ce volcan qu'est l'OM, c'est fantastique ! Il sera primordial pour aborder cette Ligue des Champions 2022-23 dont on attend beaucoup à Marseille.

J'ai vu beaucoup de commentaires sur ce tirage au sort de Ligue des Champions comme quoi l'OM s'en était bien tiré et que ce serait quand même difficile pour Paris. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette idée reçue que Marseille a eu un tirage « facile ». Francfort n'est certes pas un grand nom mais a remporté la Ligue Europa l'an passé. Les Allemands ont une équipe ultra-joueuse, forte en déplacement. Tottenham, ce n'est pas simple non plus. Et ceux qui croient que le Sporting Lisbonne est un cadeau n'ont jamais vu jouer les Portugais... Pour moi, c'est une poule compliquée. Sur le papier, c'est moins ronflant que l'Inter Milan, Naples, le Real, le Bayern ou Manchester City mais c'est tout aussi difficile. L'OM doit bien en avoir conscience s'il veut exister dans cette C1.

« CR7 à l'OM, ce transfert me paraît impensable »

Pour finir sur l'OM, je voulais revenir sur cette folle rumeur des réseaux sociaux sur la possible venue de Cristiano Ronaldo. Un « Twittos » s'est enflammé. Cela a créé un petit fantasme chez certains fans. S'il a raison et que la venue de CR7 à l'OM venait à se confirmer, il pourra toujours réclamer sa commission à l'agent de Ronaldo et au club... Blague mise à part, ce transfert me paraît impensable. Maintenant on a tellement vu de choses incroyables dans le football qu'on ne peut jurer de rien... Cristiano Ronaldo à Marseille, c'est du domaine du rêve et de l'irréel. Ce serait fantastique d'avoir un Clasico Messi vs Ronaldo en Ligue 1. Mais, pour l'heure (et même si ça fait saliver!), cette rumeur fait simplement partie du folklore marseillais. »